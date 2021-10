Uprawa buraka cukrowego: Czy szarek będzie groźny w nowym sezonie?

Na to pytanie starali się odpowiedzieć doradcy techniczni przy koncernie Südzucker Polska. Okazuje się, że wiele wskazuje iż na szczęście, nie.

Szarek komośnik to szkodnik, który już od kilku sezonów potrafi wyrządzić olbrzymie szkody na plantacjach buraka cukrowego, zwłaszcza w regionach Polski południowo-wschodniej. Ten duży chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych o długości 10-16 mm robi największe spustoszenie w młodych roślinach. Atakuje młode siewki buraka, co może doprowadzić do ich zamierania. Samice po intensywnym żerowaniu, składają jaja.

Czy w nowym roku można się spodziewać dużego pojawu tego szkodnika?

- Pomimo faktu, że w obecnym sezonie nasilenie szarka komośnika wiosną było zdecydowanie mniejsze i nie przełożyło się na straty spowodowane jego żerowaniem, dalej prowadzony jest jego monitoring. W wykonanych we wrześniu odkrywkach, na głębokości 15 – 30 cm można było zlokalizować nieliczne larwy tego szkodnika – informuje Südzucker.

Jak dodają specjaliści koncernu, w rejonie występowania szarka komośnika sierpień charakteryzował się bardzo intensywnymi opadami deszczu sięgającymi lokalnie nawet do 200 mm. I to może przyczynić się do ograniczenia jego pojawu.

- Tak intensywne opady zdecydowanie pogarszają warunki bytowe larw i przyczyniają się do zmniejszenia populacji tego szkodnika. Jest to pozytywna informacja na następny sezon wegetacyjny, szarek komośnik nie powinien być większym problemem dla wschodzących roślin buraka cukrowego w 2022 roku – podkreślają na koniec.