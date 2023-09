Wieloletnia zła passa dla buraka cukrowego nieco się odwraca. W kryzysie na rynku płodów rolnych jedynie stabilnie wychodzi burak cukrowy, pod warunkiem uzyskania wysokiego plonu. Niestety w pasie centralnym susza nie pozwoliła na wypracowanie dobrych wyników produkcyjnych.

Opłacalność buraka nie została tak znacząco w tym sezonie nadszarpnięta jak opłacalność zbóż, kukurydzy czy rzepaku ozimego.

Wynik finansowy tej uprawy będzie w dużej mierze zależał od plonu korzeni, a ten będzie bardzo zróżnicowany. Są regiony gdzie spodziewane są rekordy plonowania jak i takie gdzie susza zabrała lwią część plonu korzeni.

Stabilnie zaczęła ta uprawa wypadać przede wszystkim w kontekście ostatnich zawirowań na rynku zbóż, rzepaku czy kukurydzy. Tu niestety od miesięcy notowane są albo stagnacje cen albo dalsze spadki. W trzeciej dekadzie września za pszenicę o parametrach konsumpcyjnych rolnicy mogli uzyskać 800-900 zł/t. Jednak na rynku dominuje paszówka, a skupy potrafią już proponować za nią cenę poniżej 700zł/t. Jeszcze gorzej wypadają pozostałe gatunki zbóż. Cena rzepaku natomiast spadła już nawet do poziomu 1 500-1600 zł/t. Słabo wychodzi także kukurydza. We wrześniowych cennikach mokre ziarno zostało wycenione na kwotę 400-450 zł/t a suche za 690 – 700 zł/t. W każdym przypadku ceny za te płody są za niskie względem wysokich kosztów produkcji.

Burak cukrowy wraca do łask

W tej trudnej sytuacji do gry wraca burak cukrowy, który po latach odradza się nieco jak feniks z popiołów. Uprawa ta długo prowadzona była w globalnym kryzysie cukrowym. Atrakcyjność tego gatunku znacząco została osłabiona po zniesieniu kwotowania, a następnie po wprowadzeniu w życie podatku cukrowego. Przez kilka lat burak blado wychodził na tle zbóż, rzepaku czy kukurydzy. Niska cena za korzenie kontra wysokie koszty produkcji zmuszały kolejnych plantatorów do rezygnacji z tej trudnej uprawy. Odchodzili głównie mali plantatorzy. Ich powierzchnię kontraktacyjną z kolei przechwytywali zazwyczaj więksi rolnicy. Dlatego przez lata malała liczba plantatorów, natomiast powierzchnia uprawy raczej była stabilna, lub notowała rok do roku nieduże wahania.

Teraz passa się odwróciła. Burak cukrowy stał się konkurencyjny wobec podstawowych gatunków towarowych. W kryzysie okazał się być uprawą stabilną ekonomicznie. Dlatego zanotowano zwiększone zainteresowanie rolników pozyskaniem możliwości zwiększenia jego areału w gospodarstwie. Co jak wiadomo łatwe nie jest ze względu na złożony charakter umów kontraktacyjnych. Jednak już widać jednak tego efekty. Jak mówią dane z ARiMR, w roku 2023 do dopłat bezpośrednich zgłoszono ponad 265 tys. ha (dla porównania w roku ubiegłym było to ponad 222 tys. ha).

Plony zróżnicowane i polaryzacja

Sezon dla buraka cukrowego nie należał do łatwych stąd uzyskuje się zróżnicowane wyniki produkcyjne. Należy pamiętać, że uprawa buraka jest wymagająca i w jej agrotechnice łatwo o błędy. W tym roku rolnicy bardzo często polegli na odchwaszczaniu. To wynik pogody, spóźnionych często zabiegów, ale także kurczącego się asortymentu herbicydów. Trudności notowano także na etapie ochrony. Na początku wegetacji problem był z mszycami, a szczególnie w południowych regionach szalał chwościk.

Wrześniowe odstawy niestety odznaczały się niską zawartością cukru. Szczególnie słabo z polaryzacją na południu kraju, gdzie opadów było więcej, natomiast duże buraki generalnie nie odznaczają się wysoką zawartością cukru. To także wypadkowa opóźnionych tegorocznych siewów i sierpniowych opadów. Plon jednak zaskakuje, bo w tych regionach spodziewane są bardzo dobre plony wynoszące nawet powyżej 80t/ha.

Niestety na południu dochodzą do nas sygnały o polaryzacji nawet poniżej 15%. W teorii październikowe odstawy powinny pod tym względem być dużo lepsze, ze względu na bardzo ciepły wrzesień i dobre warunki dla przetwarzania związków w cukry.

Lepiej polaryzacją wygląda w centrum kraju, gdzie opadów było mniej, buraki są małe, więc z automatu zawierają większe stężenie cukru. Tu słyszy się najczęściej o wartościach przekraczających 16%. Problemem natomiast jest plon, który w pasie centralnym bardzo mocno kształtowany był przez suszę. Większość producentów nie ma się czym chwalić, bo niestety uzyskuje się tu niejednokrotnie plony poniżej 60t/ha, a przy błędach agtrotechnicznych lub na słabszych stanowiskach nawet plony poniżej 50t/ha.

Czy burak jest zatem opłacalną uprawą?

Należy jednak pamiętać, że koszty uprawy hektara buraka są bardzo wysokie. W zależności od przyjętej agrotechniki orientacyjnie można je wyszacować na około 10-12 tys. zł.

Przy obecnej kwocie za korzenie (różnią się one w zależności od koncernu - tabela) rolnik może wypracować dochód z hektara uprawy na poziomie około 3,5 – 4 tys. zł (przy założeniu plonu 60-70t/ha i polaryzacji 16 proc.). Oczywiście uzyskany dochód będzie wypadkowa wielu czynników, zależny będzie od: cen (korzeni oraz środków produkcji) pogody (susza w rejonach centralnych ograniczyła plony buraka), wysokości plonów i poziomu cukru (różnice pomiędzy gospodarstwami bywają duże). W zależności od umowy sprzedaży w roku 2023 cena za tonę korzeni (polaryzacja 16proc.) uzyskuje się od 40-46,5euro/tonę. Umowy bywają pomiędzy plantatorami a koncernami różne.

W zależności od roku i umowy orientacyjne ceny za tonę dostarczonych korzeni o średniej polaryzacji wynoszącej 16% prezentowały się w następujący sposób:

Tabela. Cena netto w Euro za tonę korzeni buraków kontraktowanych przy standardowej polaryzacji wynoszącej 16%

Koncern 2020/21 2021/22 2022/23 2023/2024 Krajowa Grupa Spożywcza S.A. 27,29 30,58 Min. 58 Min. 46,5 Pfeifer&Langen Polska S.A 26,29 28 Min. 49 Min. 45 Südzucker Polska S.A. 24,6 27,6

(średnia) 47,76

(średnia) b.d. Nordzucker Polska S.A. 22,2-23 22,5 – 26,11 46 – 54,09 Min. 40

Ceny za sezon 2023/2024 wyraźnie spadł, choć jeszcze się one kształtują i mogą ulec jeszcze niewielkim zmianom. Pomimo tego nie są to spadki cen tak spektakularne jak w przypadku cen za zboża czy kukurydzę, gdzie rok do roku są one dwa razy niższe.

W powyższym zestawieniu brakuje jedynie deklaracji od Südzucker Polska S.A.

Na zapytanie o tegoroczne warunki rozliczeniowe otrzymaliśmy taki komentarz: