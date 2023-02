Ziemniak jest głęboko zakorzeniony w kulturze polskiego stołu. Mimo wielu trudności, z którymi borykają się producenci, powinien przetrwać jako wyjątkowy składnik rodzimych, szczególnie regionalnych potraw. Tymczasem w dalszym ciągu powierzchnia uprawy ziemniaka niestety się zmniejsza.

Jeszcze w 2019 r. ziemniak był uprawiany na ponad 300 tys. ha. W 2021 r. zajmował już tylko ok. 230 tys. ha.

Szacunki dla 2022 r. wskazują, że całkowita powierzchnia uprawy ziemniaka znów się zmniejszyła i sięga niespełna 200 tys. ha. Plony ostatnich lat kształtowały się na poziomie ok. 300 dt/ha.

Prognozy za 2022 r. wskazują, że uzyskamy średni krajowy plon na poziomie 310 dt/ha, a tym samym zbiory wyniosą nieco ponad 6,2 mln t, podczas gdy jeszcze 10 lat temu wynosiły ok. 10 mln t.

Uprawą ziemniaka w kraju zajmuje się ok. 262 tys. gospodarstw rolnych. Cechą charakterystyczną polskiej branży ziemniaka jest bardzo duża polaryzacja skali uprawy tego gatunku. Około 80 tys. ha ziemniaka stanowią plantacje średniej wielkości (od 1 do 20 ha), które są zlokalizowane w blisko 40 tys. gospodarstw rolnych. Około 1000 największych gospodarstw rolnych uprawia w kraju obecnie aż ok. 56 tys. ha ziemniaka. Podobny areał ziemniaka, ale z plantacjami najmniejszymi (do 1 ha) przynależy do ponad. 200 tys. gospodarstw. Te ostatnie w największym stopniu prowadzą uprawę ziemniaka na samozaopatrzenie, a tylko nadwyżki zbiorów są sprzedawane. Stosują one niskonakładową technologię uprawy ziemniaka, a tym samym uzyskują niższe plony (...).