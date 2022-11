Ceny cukru na rynku światowym znacznie przekraczają 500 USD za tonę. Między innymi dzięki temu cukrownie oferować mogą rolnikom coraz wyższe stawki. Nowe stawki są co rusz ustalane, jednak do kwoty jaką proponuje Pfeifer & Langen niemieckim plantatorom jeszcze trochę brakuje.

Plantatorzy buraków cukrowych oczekują wyższych cen za buraki, ponieważ ich koszty produkcji również znacznie rosną. Burak jest wymagającą uprawą, pochłaniające znaczne nakłady. Wzrosły także znacznie koszty zbioru i transportu.

Uprawa ta, przeżywała swój kryzys szczególnie w obliczu bardzo niskich cen oferowanych w 2018 i 2019 r., kiedy cena cukru wynosiła nieco ponad 300 euro/t.

W tym czasie wielu rolników zrezygnowało z uprawy buraków.

Obecnie ceny cukru odbudowują się. Na giełdzie ICE kontrakt grudzień 2022 kosztuje on około 543,50 USD/t. Dlatego cukrownie mogą pozwolić sobie na proponowanie wyższych stawek za odstawione korzenie.

W Polsce ceny buraków cukrowych z tegorocznych zbiorów 2022 rosną. Proponowane są także wyższe stawki na sezon 2023. Ustalane są wreszcie coraz lepsze warunki w zakresie ceny za burak pozakwotowy.

Ceny za burak za Odrą

Jak podaje serwis agrarheute.com cytując dr. Hermanna Schmitza, szefa działu rolnictwa w firmie cukrowniczej z Kolonii Pfeifer & Langen, w modelu bezpieczeństwa należy osiągnąć górną granicę ceny 40 EUR/t buraków. Według obecnego stanu Schmitz spodziewa się przychodów producentów do 55 euro/t buraków dla modelu rynkowego. To byłby rekord.

Jak czytamy dalej w serwisie, opierając się na zbiorach poniżej średniej w całej UE, spodziewany jest spadek produkcji cukru w UE o 1,2 miliona ton do 16 milionów ton w bieżącym roku gospodarczym.

Oznacza to, że przy utrzymaniu stabilnej konsumpcji na poziomie 17,1 mln ton Unia Europejska będzie musiała importować więcej cukru niż w roku poprzednim. Prawdopodobnie zmniejszą się również zapasy, które do końca roku obrotowego 30 września zmniejszą się do 1,3 miliona ton, czyli zaledwie 7,8 procent zużycia.