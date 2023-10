Więcej cukru z Australii? Trwają negocjacje

Co z uprawą buraka, fot. Shutterstock

To ostatnie dni negocjacji Unii Europejskiej z Australią w ramach umowy o wolnym handlu (FTA). Na UE wywierana jest presja, aby przyznała większy dostęp do rynku cukru. Co to oznacza dla tej branży?





Niedawno na farmer.pl pisaliśmy o tym, że do Polski wpływa duża ilość cukru z Ukrainy. - W następstwie tymczasowej liberalizacji handlu ukraińskimi produktami rolnymi unijny sektor rolno-spożywczy odnotował jeden z największych wzrostów importu cukru spośród wszystkich produktów, przy czym Polska była drugim po Rumunii państwem, pod względem ilości odebranego cukru z Ukrainy – podawaliśmy w artykule poniżej. Sytuacja taka budzi niepokój branży w kontekście przyszłości uprawy buraka cukrowego. Teraz do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia. Cukru z Australii. Czytaj więcej Kolejna branża zagrożona. Otwarte granice na import cukru z Ukrainy Czy będziemy importerami cukru z Australii? Australia negocjuje z UE umowę o wolnym handlu (FTA) od 2018 r. Podąża ścieżką innych państw i stawia konkrety na stole. Jak informują branżowe organizacje powiązane z rolnictwem, jednym z nich jest branżą cukrownicza i import cukru. Negocjatorzy weszli w decydujący końcowy etap negocjacji. Wrażliwe produkty takie jak cukier są obecnie przedmiotem dyskusji. Przedstawiciele organizacji powiązanych z produkcją cukru i uprawą buraka CEFS (Europejscy Producenci Cukru) i CIBE (Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraka Cukrowego) zwracają się, aby australijski cukier nie miał dodatkowego dostępu do rynku UE i stanowczo bronią interesów Unii. Dlaczego? Czytaj więcej Zbiór buraka. Jakie koszty produkcji? - Unijny sektor cukru znajduje się pod znaczną presją zniesienia kwotowanie w 2017 r. Długi okres niskich cen, powodujący zamknięcie 15 fabryk i utratę tysięcy miejsc pracy, głównie na obszarach wiejskich, zastąpiono bezprecedensowym wzrostem kosztów środków produkcji, przede wszystkim nawozów i energii. Pomimo tych niesprzyjających warunkach unijny sektor cukru wykazał dużą odporność, produkując wystarczającą ilość zrównoważonego cukru buraczanego, aby zaspokoić spożycie krajowe – zaznaczają w swoim stanowisku organizacje. Zaznaczają jednocześnie, że dla branży, dużą zmianą jest to co dzieje się w Ukrainie i Rosji, czyli wprowadzona tymczasowa liberalizacja handlu na ukraińskie produkty rolne, również cukier. - To ostatnie spowodowało znaczny wzrost importu cukru z Ukrainy. W okresie od czerwca 2022 r. do kwietnia 2023 r. do UE trafiło 269 518 ton ukraińskiego cukru, ponad trzynastokrotność rocznego kontyngentu importowego wynoszącego 20 070 ton. Ten przywóz wiąże się z niemałymi obciążeniami dla unijnego sektora, co należy wziąć pod uwagę i uwzględnić w negocjacjach z Australią. W ciągu ostatniej dekady dostępność cukru z krajów trzecich na rynku UE uległa zmianie. Po prostu znacznie wzrosła w wyniku ustępstw w ramach nowych umów o wolnym handlu. Każdy dodatkowy rynek, w tym wypadku otwarcie się na Australię wywrze dalszą presję na nasz sektor – piszą organizacje w komunikacie. Czytaj więcej Uprawa buraka się opłaca. Przy nim kukurydza, zboża i rzepak wypadają blado Przeciwko otwarciu się na rynek Australii Europejski Komitet Producentów Cukru (CEFS) utrzymuje, że nie należy przyznawać żadnego dodatkowego dostępu do rynku UE producentom z Australii. Podobnego zdania jest też Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraka (CIBE). Podali oni na platformie X, że nie akceptują dodatkowych koncesji rynkowych, które są sprzeczne z unijną suwerennością żywnościową, a także niezgodne z Europejskim Zielonym Ładem.

