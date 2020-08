Większa masa liściowa buraka, niższa polaryzacja

W wielu regionach w porównaniu do lat ubiegłych notuję się zdecydowanie większą masę liściową roślin. Niestety jednak, jak na ten etap wegetacji notuje się niższą masę korzeni o niższej polaryzacji.

Stan plantacji buraka cukrowego jest bardzo zróżnicowany w zależności od regionu, ilości i rozkładu opadów czy przyjętej agrotechniki. Są plantacje, które wyglądają nieźle oraz takie, którym deficyt wody doskwiera już bardzo wyraźnie.

Wzorem lat ubiegłych w miesiącach sierpień, wrzesień i październik co dwa tygodnie eksperci z koncernu Südzucker pobierają do analizy próby z wybranych plantacji buraka cukrowego. Nasuwają się już pierwsze wnioski - jakie?

Jak się okazuje niestety duża masa liściowa nie idzie w parze z uzyskaniem dobrych przyrostów korzeni. Potwierdzają to chociażby publikowane przez koncern Südzucker wyniki obserwacji polowych, gdzie średnio w tym sezonie notuje się prawie dwukrotnie większą masę liści niż w suchym roku ubiegłym. Na co warto zwrócić uwagę, przyrost korzeni nie różni się od tego uzyskiwanego w poszczególnych tygodniach w roku ubiegłym. Również polaryzacja póki co jest niższa.

Dużo jeszcze może zależeć od pogody we wrześniu (późniejsze odstawy) oraz stanu zdrowotnego plantacji (rozwój chwościka). Warto bowiem pamiętać, że duża masa liściowa sprzyja dłuższemu utrzymywaniu się wysokiej wilgotności w łanie. Przelotne opady a także ciepła pogoda to idealne warunki dla rozwoju chwościka buraka. Choroba nadal dynamicznie się rozwija i plantacje przeznaczone na późny zbiór powinny być jak najdłużej chronione (należy jednak wziąć pod uwagę okres karencji fungicydu i wyznaczoną datę zbioru).

Co z plonami?

Trudno to jeszcze wyrokować. Niemniej jednak, na podstawie tych prób można wynioskować, że przy ogólnie niższej obsadzie roślin jaką w tym roku z regóły uzyskiwano (susza), przy niższej polaryzacji (mało suchej i słonecznej pogody) oraz przy niezbyt imponującej dynamice przyrostów korzeni, wyniki końcowe mogą się tylko nieznacznie różnić od tych, które uzyskiwaliśmy w roku ubiegłym.

Za koncernem Südzucker publikujemy wyniki dotychczas pobieranych prób.

Badania prowadzone są w wybranych gospodarstwach we wszystkich rejonach plantacyjnych Südzucker (co roku analizowane są te same gospodarstwa). Źródło: Südzucker

