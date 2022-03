Wielka Brytania zezwala na awaryjne stosowanie zaprawy neonikotynoidowej

Chodzi dokładnie o zaprawę opartą na substancji czynnej tiametoksan i pozwolenie na jej zastosowanie w zaprawianiu i otoczkowaniu nasion buraka cukrowego.

Działanie to ma zapewnić ochronę plantacjom buraka przez rozprzestrzenianiem się chorób wirusowych przenoszonych przez bytujące na liściach mszyce.

Zastosowanie tego rodzaju neonikotynoidu w buraku cukrowym było „oparte na solidnej ocenie naukowej” - tłumaczył Rzecznik DEFRA (brytyjski Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich).

Jednocześnie zapewniał w oświadczeniu, że decyzja „nie została podjęta pochopnie” i przed jej podjęciem dokładnie oceniono ryzyko.

Na tej podstawie udzielono tymczasowego zezwolenia awaryjnego na zastosowanie tego typu substancji czynnych. Podobne decyzje zapadły między innymi we Francji oraz w Polsce.

Mszyce to zapowiedź chorób wirusowych

Obecnie rząd brytyjski zezwala na stosowanie tiametoksamu w burakach cukrowych w Anglii w 2022 r. Swoje stanowisko argumentuje tym, ze względu na istnieje wysokie ryzyko rozprzestrzeniania się żółtaczki wirusowej buraka przez mszyce, które mogą poważnie uszkadzać uprawy. Szacuje się, że może to dotyczyć prawie 70 proc. brytyjskich upraw buraka cukrowego - czytamy na stronie BBC news.

Według brytyjskiego Krajowego Związku Rolników (NFU) jest 3000 plantatorów, którzy uprawiają buraki cukrowe. Aby zminimalizować ryzyko dla pszczół, rolnicy będą mieli zakaz uprawy roślin kwitnących przez 32 miesiące po zbiorze buraków cukrowych.

Przewodniczący rady nadzorczej NFU Sugar, Michael Sly, powiedział, że „hodowcy odczują ulgę”.

- Ograniczone i kontrolowane zezwolenie w sytuacjach nadzwyczajnych przyznane przez rząd plantatorom na stosowanie zaprawiania nasion neonikotynoidami miało dać im narzędzia do walki z tą chorobą w przypadku silnej presji szkodników, o czym musimy pamiętać, że spowodowało one straty w plonach do 80% w 2020.