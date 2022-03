Wojna w Ukrainie a uprawa ziemniaka

W związku z wydarzeniami u naszych sąsiadów, sprawa wyżywienia kraju i zaopatrzenia w strategiczny produkt żywnościowy, jakim jest ziemniak, nabiera znaczenia. O komentarz do obecnej sytuacji poprosiliśmy dr. Wojciecha Nowackiego z oddziału Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie koło Serocka.

Atak Rosji na Ukrainę niewątpliwie spowodował wielkie zawirowania na światowych rynkach. Odczuliśmy to już w postaci choćby wzrostu cen nawozów czy paliw. Ukraina jest dużym graczem na rynku płodów rolnych, a Ukraińcy znajdują się w światowej czołówce pod względem spożycia ziemniaka na osobę. Jak więc wojna wpłynie na rynek ziemniaka jadalnego i sadzeniaka?

Wysokie plony ziemniaka w Ukrainie

- Plony i zbiory ziemniaków w Ukrainie w 2021 roku były nie najgorsze, dużo lepsze niż w 2020 roku. Ceny jesienią i zimą były w tym kraju dość niskie w przeciwieństwie do sezonu 2020/21, kiedy ceny ziemniaka były bardzo wysokie i stąd w tamtym sezonie Ukraińcy byli zainteresowani importem ziemniaka jadalnego z Polski. W tym sezonie jest odwrotnie. Ukraina, z uwagi na wysokie zbiory, jeszcze przed wojną eksportowała ziemniaki do Białorusi, gdzie był nieurodzaj, a nawet, o zgrozo, pośrednio eksportowała do Rosji, gdzie ceny ziemniaka jadalnego były bardzo wysokie w obecnym sezonie - mówi dr Wojciech Nowacki.

Jednocześnie dr Nowacki dodaje: "Jakość ziemniaków w Ukrainie nie jest najlepsza w tym sezonie. Nie mam konkretnej wiedzy obecnie, ale jesienią szczególnie na południu kraju były duże opady i opóźnienie w zbiorach i to mogło mieć wpływ na przechowywalność zbiorów ziemniaka. W środkowej części Ukrainy pogoda w okresie wegetacji była bardziej sucha, a nawet wystąpiła lekka susza. Wiosną w Ukrainie może być problem w ofercie handlowej".

Wysokie ceny i niska jakość polskiego ziemniaka

- W tym sezonie ceny ziemniaka jadalnego w naszym kraju są dość wysokie w hurtowym obrocie i wynoszą obecnie najczęściej od 600 do 700 zł/t. Duża jest podaż towaru na rynkach hurtowych. U nas plony wyniosły w 2021 roku ok. 300dt/ha a zbiory wyniosły ponad 7 mln ton. Powierzchnia uprawy ziemniaka według GUS to ok. 220 tys. ha, a "podziemie" dorzuca jeszcze ok. 20-30 tys. ha. Jakość naszych ziemniaków w tym sezonie bywa wątpliwa ze względu na wilgotną jesień i dużo stresów podczas wegetacji, jak nierównomiernie rozłożone opady i wysokie temperatury. Trwałość przechowalnicza bulw w tym sezonie także bywa nienajlepsza, ale i nie najgorsza - wyjaśnia dr Nowacki.

O niskiej jakości ziemniaków w tym sezonie mówił nam również niedawno Maciej Kmera z Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach. Według jego obserwacji problem ten dotyczy zwłaszcza mniejszych dostawców, którzy nie posiadają profesjonalnych przechowali, nie stosują kwalifikowanych sadzeniaków i zwracają mniejszą uwagę na unikanie uszkodzeń podczas zbioru.

Możliwości eksportu polskiego ziemniaka

- Aktualnie tylko Litwa zgłasza potrzeby importu ziemniaka z naszego kraju. W czasie wojny nie wiem, jak mógłby odbywać się import ziemniaka do Ukrainy. Ale najważniejsze, nie ma takiej potrzeby obecnie z uwagi na dysproporcje cen ziemniaków w Polsce i w Ukrainie. Oczywiście mam na myśli ceny obrotu hurtowego. Cena detaliczna ziemniaka w naszym kraju jest bardzo zróżnicowana i wynosi od 1zł/kg do nawet 3zł/kg, a ekologicznego nawet 4-5zl/kg. Obecna inflacja i radykalny wzrost cen środków produkcji (paliwa, nawozy) nie napawają optymizmem i rolników i konsumentów - mówi dr Wojciech Nowacki

Ukraińcy lubią ziemniaki

Przeciętny Ukrainiec zjada co roku około 150 kg ziemniaków, co plasuje ten naród w światowej czołówce ich spożycia. Dla porównania w Polsce jest to obecnie około 90 kg na osobę w ciągu roku. Ziemniaki krajowe wciąż mają zasadniczy udział w rynku, a więc obecna sytuacja może być szansą dla ich producentów.

Dr Nowacki wyjaśnia: "Ukraińcy bardzo lubią ziemniaki, jeszcze bardziej niż Polacy. Nasi goście też będą potrzebowali dużo ziemniaków podczas pobytu w naszym kraju. Oby jak najkrócej musieli być na tym wygnaniu. Już w mediach usłyszałem, że śniadanie bez ziemniaków dla dzieci z Ukrainy nie liczy się. Mam nadzieję, że polski sektor ziemniaczany zabezpieczy ziemniaki dla naszych gości. Nie brakuje ich nam obecnie".