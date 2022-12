Materiał siewny roślin zbożowych wzrósł średnio o 20% w stosunku do roku ubiegłego. Podobnie jest również z sadzeniakami ziemniaka. Sprawdzamy więc, jakie są aktualne ceny i dostępność materiału sadzeniakowego tego gatunku uprawnego.

Zapytaliśmy przedstawicieli firm hodowlanych i handlowych, jak wygląda obecnie sytuacja na rynku sadzeniaków ziemniaka.

Spośród odmian najchętniej uprawianych, dominuje ziemniak jadalny. Mniejszy popyt obserwowany jest na odmiany skrobiowe i chipsowe.

Materiał sadzeniakowy podrożał, a na ten moment poza odmianami bardzo wczesnymi, dostępna jest jeszcze szeroka pula odmian ziemniaka.

Trendy na rynku ziemniaka

W ostatnim czasie mówi się o zmniejszeniu produkcji ziemniaka na cele przemysłu krochmalniczego. W tym przypadku, główną przyczyną spadku zainteresowania uprawą, może być nieatrakcyjna cena ziemniaka skrobiowego. Na rynkach hurtowych cena za tonę ziemniaka jadalnego mieści się w granicach 800-1500 zł/t, a ziemniaka skrobiowego dla porównania 300-400 zł/t. Przetwórnie mówią o wzroście ceny w tym sezonie, jednak faktem jest, że bez podjęcia znaczących zmian, producenci dalej będą odchodzić od tej uprawy.

Przemysł frytkowy i chipsowy ma się nieco lepiej. W bieżącym sezonie stopniowo zmniejszyło się zapotrzebowanie na ziemniaka, głównie w wyniku obniżonego eksportu tych produktów z Polski do Rosji (z uwagi na wojnę w Ukrainie). Rolnicy poruszali również kwestię mało satysfakcjonujących umów cenowych w tym sektorze. Jednak w przyszłych latach jest szansa na zmianę. Rozpoczęto nowe inwestycje pod budowę fabryk chipsów, także w przeciągu kilku lat, zapotrzebowanie na ziemniaka do przetwórstwa może w wzrosnąć.

Stabilnie ma się produkcja ziemniaka jadalnego, jeśli chodzi o potrzeby rynku, cieszy się ona największym zainteresowaniem w kraju.

Dostępność materiału sadzeniakowego ziemniaka

Dostępność materiału różni się w zależności od typu użytkowego i wczesności danej odmiany. O aktualny stan i dostępność do materiału kwalifikowanego ziemniaka, zapytaliśmy firmy: Europlant Polska, Zamarte Sp. z o.o, Solana Polska i Granum Sp. J.

Jak przyznają przedstawiciele firm, na ten moment ciężko będzie z zaopatrzeniem w odmiany bardzo wczesne, które dość szybko zostały wyprzedane. Odmiany średnio wczesne są szerzej dostępne, a dość chodliwe są nowo wchodzące do obrotu odmiany ziemniaka. Największy popyt jest na sadzeniaki ziemniaka jadalnego, a w przypadku odmian popularnych, „standardowych”, ich dostępność zmniejsza się.

Zainteresowaniem w sezonie 2022, cieszył się ziemniak z czerwoną skórką. Jak mówił Jarosław Stawiszyński z Europlant Polska, jest to związane z eksportem ziemniaka na południe Europy.

-Odmiany o czerwonej skórce i żółtym miąższu są bardzo popularne na południu Europy. Jednak uprawia się tam coraz mniej ziemniaków. W tym roku, przez niedostatek opadów deszczu plony ziemniaka były niewielkie, przez co zwiększyło się zapotrzebowanie na ziemniaki tego typu. Właśnie takie były importowane z Polski – wyjaśniał Stawiszyński.

Jakie ceny sadzeniaków?

Średnia wartość kwalifikowanego materiału sadzeniakowego wzrosła od 15-30 proc. Jest to tłumaczone przede wszystkim ogólnym wzrostem cen nośników energii, kosztów transportu i środków produkcji. U poszczególnych producentów sadzeniaków bądź firm handlowych, wygląda to następująco:

Solana Polska: -Na dzień dzisiejszy, przy ilościach hurtowych (powyżej 24 t) ceny wynoszą około 2500 zł. Jeżeli chodzi o detal, to jest to w granicach 2700-2800 zł plus koszty transportu. W stosunku do roku ubiegłego mamy około 25% wzrostu ceny w przypadku naszych odmian – mówił Sławomir Gorząch.

W przypadku Europlant Polska, podwyżka cen wynosi od 20% do 25%. Średnie ceny kształtują się podobnie jak w przypadku firmy Solana Polska, tj. ceny detaliczne za sadzeniaki wynoszą w granicach 2700-2800 zł (z dostawą do producenta), a hurtowe około 2500 zł. W polskiej hodowli ziemniaka Zamarte, zwyżka cen wynosi około 15% na tonie, a w firmie Granum do 30% - górne ceny dotyczą odmian najbardziej popularnych.

Podsumowując, w nowym sezonie dominować będą odmiany jadalne. Ze względu na zawirowania cenowe w przemyśle skrobiowym, a także frytkowym i chipsowym – możemy odnotować kolejny spadek produkcji. Wszystko zależy od ceny, z jakimi przetwórnie wyjdą do rolników. Szansą na kolejny sezon, może być eksport ziemniaka do krajów Europy południowej.