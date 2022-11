Ceny materiału siewnego, w stosunku do roku ubiegłego wzrosły średnio do 20%. fot.A.Kobus

Ceny za buraki kontraktowane w roku gospodarczym 2022/2023 wzrosły o ponad 8,5%. Adekwatnie pod przyszłe zasiewy, firmy nasienne podwyższyły też cenę materiału siewnego buraka cukrowego. Jakich wartości możemy oczekiwać?

Koszty zakupu materiału siewnego buraka cukrowego, uzależnione są m.in. od parametrów jakościowych oferowanych odmian. Na przyszły sezon, średnie ceny nasion wzrosły o 20%. Jak wygląda to u poszczególnych koncernów cukrowych i czym tłumaczona jest podwyżka? Pytamy cukrownie.

O ile wzrosły ceny nasion buraka cukrowego?

Na stronach cukrowni Südzucker Polska S.A. oraz Krajowej Grupy Spożywczej S.A. zamieszczone są ogólnodostępne wykazy listy odmian na sezon 2023/24. O informację na temat kształtujących się cen nasion, wystąpiliśmy z prośbą do wszystkich koncernów cukrowych mieszczących się na terenie kraju. Odpowiedzi uzyskaliśmy od Krajowej Grupy Spożywczej S.A, Südzucker Polska S.A. oraz Nordzucker Polska.

Südzucker Polska S.A.

W sezonie 2023/24, na liście publikowanej przez Südzucker Polska S.A., znalazło się 28 odmian. W zestawieniu rekomendowane jest 5 odmian przygotowanych do technologii Conviso, 12 z tolerancją na nematody i 13 z podwyższoną odpornością na chwościka. Jak informuje Südzucker Polska, średnia cena odmian w obecnym sezonie wzrosła o ok. 19%.

-Jak co roku wcześniejsze złożenie zamówienia (najpóźniej do 15 listopada 2022), pozwoliło na skorzystanie z ok. 10% upustu cenowego. Było to szczególnie istotne, ponieważ średnia cena odmian, które funkcjonują w obecnym sezonie wzrosła o ok. 19%. - podaje koncern Südzucker.

Nordzucker Polska

Ceny materiału siewnego w cukrowni Nordzucker, wzrosły średnio do 20%, porównując do roku ubiegłego. Jak tłumaczy spółka, obecnie wyzwaniem dla firm nasiennych, jest przede wszystkim tolerancja i odporność na patogeny oraz szkodniki występujące na plantacjach buraka cukrowego, co przekłada się na koszt nasion.

-Pomimo tego, że materiał siewny wykazujący takie cechy ma wyższą cenę w porównaniu ze standardowymi odmianami buraka cukrowego, to efekt wzrostu i bezpieczeństwa plonu jest nieporównywalny. Szeroka lista odmian nasion daje plantatorom możliwość dopasowania odmian buraka do ich indywidualnych potrzeb. Ponadto, widoczny jest również wzrost zainteresowania plantatorów odmianami w technologii Conviso smart - wyjaśnia Nordzucker.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

W informacji dla Farmer.pl, KGS wskazuje, że na ceny nasion buraka cukrowego, w dużej mierze wpływają parametry jakościowe oferowanych odmian. W związku z czym odmiany, przykładowo o zwiększonej odporności na porażenie chwościkiem, czy tolerancyjne na mątwika glebowego, należą do grupy odmian o wyższej cenie, niż odmiany nie posiadające takich cech.

W przypadku spółki KGS, wzrost cen nasion buraka cukrowego na najbliższy sezon, waha się pomiędzy 17% a 24% i jest to zależnie od danej odmiany. Przy czym, jak tłumaczy cukrownia, jest to cena niższa niż zakładana przez producentów nasion.

-Należy tutaj zaznaczyć, że zaproponowane przez dostawców ceny nasion były dużo wyższe, ale w drodze negocjacji udało się uzgodnić podwyżkę cen na podanym poziomie. Producenci nasion argumentowali podwyżkę, dużym wzrostem kosztów reprodukcji materiału siewnego, odbywającego się na plantacjach zlokalizowanych w rejonie Morza Śródziemnego, kosztów otoczkowania nasion, wzrostem kosztów transportu materiału siewnego oraz panującą inflacją.