Z nieokrytej pryzmy traci się ok. 0,36 t cukru

Korzenie buraka cukrowego pochodzące z późnych zbiorów i przeznaczone do dłuższego przechowywania powinny być zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi agrowłókniną. W przeciwnym razie tracą masę i dochodzi do ubytku cukru. Jakiego rzędu są to wartości?

Na ten temat powstało wiele opracowań naukowych. Straty zawsze są zależne od czynników panujących w okresie przechowywania. Jak to było w tym sezonie jesienno - zimowym? Na to pytanie próbowano odpowiedzieć w przeprowadzonym przez Südzucker doświadczeniu. Prowadzone ono było w rejonie Cukrowni Cerekiew przez ponad 50 dni, od 20 listopada do 8 stycznia.

Jak podaje koncern w okolicy Baborowa na pryzmie gospodarstwa RSP Sucha Psina testowano trzy warianty: bez okrycia, okrycie włókniną Agrimpex oraz włókniną Toptex. W pryzmie umieszczone zostały próby kontrolne w postaci zważonych worków z burakami. Przez cały okres przechowywania buraków wykonywany był pomiar temperatur buraków w każdym testowanym wariancie oraz minimalnej dobowej temperatury powietrza.

Po zakończeniu doświadczenia worki z próbami kontrolnymi umieszczone w każdym z testowanych wariantów zostały ponownie zważone i poddane analizie laboratoryjnej.

Jakie uzyskano wyniki?

Analiza zebranych wyników pokazuje, że w trakcie 50-ciu dni przechowywania korzeni buraków w pryzmie w wyniku braku okrycia w ciągu doby stracono 7,2 kg cukru (z plonu z 1 ha), co daję sumaryczna wartość 0,36 t za cały okres przechowywania.

Zdaniem ekspertów z Südzucker zasadnym jest stosowanie okrycia włókniną w dłuższym okresie przechowywania buraków od listopada do końca kampanii, kiedy buraki narażone są na jesienne i zimowe spadki temperatur. Włóknina zabezpiecza buraki przed gwałtownymi spadkami temperatur w wyniku przymrozków oraz nie dopuszcza do nadmiernego nagrzewania się pryzmy w ciepłe i słoneczne dni (biały materiał skutecznie odbija promieniowanie). Zabezpieczenie takie tworzy swego rodzaju termos, stabilizujący temperaturę w pryzmie. Należy podkreślić, że właściwe zabezpieczenie (częste monitorowanie stanu okryć) pryzm buraczanych przez cały okres składowania, powoduje iż surowiec ten jest wysokiej jakości do ostatnich dni kampanii.

Źródło: Südzucker