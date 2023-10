Zbieramy dla Państwa informacje, jak obecnie wyglądają plantacje buraka cukrowego i jak przebiega ich zbiór. Co z opłacalnością uprawy tego gatunku?

Przypominamy, że w roku 2023 siew buraka cukrowego ze względu na pogodę został trochę przesunięty. I to nie o kilka dnia, ale nawet opóźnienia sięgały dwóch tygodni w porównaniu z poprzednimi sezonami. Czy burak nadrobił te straty?

Przebieg wegetacji buraka cukrowego

- W czasie wschodów i w początkowym okresie wykonywania zabiegów zwalczania chwastów warunki do rozwoju buraków były sprzyjające. W drugiej połowie kwietnia i w maju na zdecydowanej większości plantacji nie wystąpiły opady deszczu. Taki przebieg pogody miał wpływ na zmniejszenie działania herbicydów i spowodował konieczność zastosowania dodatkowych zabiegów zwalczania chwastów. W trzeciej dekadzie kwietnia i w maju wystąpiły także spadki temperatur, co miało przełożenie na mniej intensywny rozwoju buraków. Deficyt wody pogłębiał się aż do połowy lipca zwłaszcza w rejonie zachodniej i centralnej Polski. Opady deszczu w lipcu i sierpniu znacznie przyspieszyły rozwój buraków. Niestety nie we wszystkich rejonach uprawy buraków – powiedział farmer.pl Mirosław Paluch – dyrektor ds. surowcowych Pfeifer & Langen Polska SA.

Przypomniał, że plantatorzy buraków oprócz konieczności zwalczania mszycy musieli również wykonywać zabiegi przeciwko skośnikowi buraczakowi, który wystąpił w tym roku z dużą intensywnością głównie na terenie Dolnego Śląska i Wielkopolski.

Przypominamy, że wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, minister zezwolił na czasowe zastosowanie preparatów Coragen i Inazuma, czyli na ochronę przed tym szkodnikiem.

Warto wiedzieć, że służby koncernów cukrowych, monitorują również występowanie chorób grzybowych liści buraków.

- Pierwsze symptomy ich występowania o obserwowaliśmy już w drugiej połowie czerwca. Duża determinacja plantatorów i wcześnie wykonane zabiegi przełożyły się na skuteczne zabezpieczenie buraków przed tym zagrożeniem. Praktycznie dopiero w wrześniu po wcześniejszych opadach i rekordowo wysokich temperaturach na plantacjach, na których wcześniej zakończona została ochrona, obserwowaliśmy rozwój porażenia chorobami grzybowymi – informował nas Paluch.

Jak dodał, intensywny przyrost masy buraków na zdecydowanej większości plantacji w sierpniu miał decydujący wpływ na decyzję o rozpoczęciu przerobu buraków w cukrowniach Pfeifer & Langen Polska. Nastąpił on 28.08. w Miejskiej Górce i w Glinojecku oraz 29.08 w Gostyniu i 30.08. w Środzie Wielkopolskiej.

Jakie zbiory buraka w 2023 r.?

Pod koniec września Główny Urząd Statystyczny podał przedwynikowe szacunki, gdzie poinformowano, że powierzchnia uprawy buraków cukrowych będzie większa od ubiegłorocznej o ok. 16 proc. i wyniesie około 0,3 mln ha.

- Przebieg warunków pogodowych w okresie od wiosny do połowy września, pomimo chłodów i niewystarczającej ilości opadów sprzyjał na ogół wegetacji buraków cukrowych. Intensywne opady deszczu w sierpniu poprawiły stan uwilgotnienia gleby na plantacjach buraka. Dobre uwilgotnienie gleby w końcowej fazie wegetacji powoduje przyrost masy korzeni buraków cukrowych, ale też spadek polaryzacji. Wysokość plonów buraków cukrowych oszacowano niżej od ubiegłorocznych o ok. 3% - na poziomie 620 dt/ha. Zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 15,9 mln t, tj. o ok. 12% więcej od zbiorów uzyskanych w 2022 roku – podał GUS.

Co z praktyki? Zdaniem P&L, zbiór buraka w pierwszych dniach kampanii w części gospodarstw był często utrudniony ze względu na duże uwilgotnienie pól. Jednak w miarę upływu czasu i wskutek braku opadów we wrześniu pod koniec tego miesiąca na plantacjach było bardzo sucho.

- Plony buraków ze zrealizowanych dostaw we wrześniu są zróżnicowane w zależności od technologii uprawy stosowanej w poszczególnych gospodarstwach jak i warunków pogodowych. W rejonach o niższej ilości opadów są plantacje z plonem poniżej 50 ton buraków ale jednocześnie z wyższą zawartością cukru. W rejonach, w których w okresie letnim nie zabrakło wody, uzyskano plony nawet powyżej 70 ton buraków z powierzchni 1ha. Zawartość cukru w burakach w okresie września sukcesywnie wzrastała i obecnie średnio oscyluje na poziomie od 16% w rejonie Cukrowni Gostyń i 17% w rejonie Cukrowni Glinojeck – powiedział farmer.pl Mirosław Paluch – dyrektor ds. surowcowych Pfeifer & Langen Polska SA.

Koszty uprawy buraka w 2023 r.

Jak już pisaliśmy wielokrotnie uprawa buraka cukrowego opłaca się w tym roku jak mało co. Ale zbiory się jeszcze nie skończyły. Przed nami okres, w którym zbiór będzie odbywał się bardzo intensywnie.

- Opady deszczu na początku października poprawiły warunki zbioru, przez co zmniejszą się straty buraków w tym procesie. Ze względu wielkość plonów buraka cukrowego, kształtującą się na poziomie 60 -80 t/ha, każdy jeden procent strat oznacza możliwość straty 600 do 800 kg korzeni buraków co przekłada się na stratę około 140 – 180 zł. Łatwo policzyć, że 5 procent niepotrzebnych strat to o 900 zł mniejszy przychód z jednego hektara powierzchni uprawy buraków. Strata może być jeszcze większa jeżeli przez niewłaściwy zbiór buraków nastąpi degradacja jakości w trakcie przechowalnictwa. Z powyższego wynika, że jakość wykonywanego zbioru ma bardzo duży wpływ na wynik ekonomiczny produkcji buraków. Koszt zbioru 1 ha buraków bez dodatkowych urządzeń do pryzmowania jest w tym roku nieznacznie mniejszy niż w kampanii 2022 i wynosi 1050 zł netto/ha – powiedział Paluch.

Co z cenami? - Pfeifer & Langen Polska S.A. realizuje płatności za dostarczane buraki według warunków określonych w umowach kontraktacyjnych. Określają one poziom ceny gwarantowanej wypłacanej po dostawie buraków ale również model, w którym cena ostateczna za dostarczone buraki jest powiązana z cenami cukru. Przy obecnej sytuacji rynkowej jest on dodatkowym czynnikiem poprawiającym konkurencyjność uprawy buraków w stosunku do innych roślin uprawnych – podano nam na koniec.