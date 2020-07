Zgnilizny korzeni wszechobecne na plantacjach buraka cukrowego

Dochodzą do nas sygnały, że zwłaszcza tam gdzie opady bywały intensywne oraz gdzie dochodziło także do powstania krótkotrwałych zastoisk wody notuję się duże nasilenie zgnilizn korzeni.

W powstaniu zgnilizn korzeni największe zagrożenie stanowią dwa patogeny – grzybopodobny lęgniowiec Aphanomyces cochlioides oraz grzyb Rhizoctonia solani.

- W warunkach wysokiej wilgotności gleby i temperatury powyżej 20°C w glebie uaktywnia się glonowiec Aphanomyces cochlioides. Jest to ten sam patogen, który wywołuje zgorzel siewek typu „przewężenie szyjki korzeniowej”. Korzenie gniją od wierzchołka lub z ich powierzchni bocznych. Zjawisku sprzyja niskie pH gleby – tłumaczy zjawisko prof. Jacek Piszcze z IOR w Poznaniu, TSD w Toruniu.

Jak dodaje naukowiec korzenie mające uszkodzenia bocznych powierzchni mają szansę przeżyć, a w miejscach uszkodzeń pojawią się charakterystyczne zabliźnienia. Natomiast korzenie gnijące od wierzchołka skazane są na całkowite zniszczenie.

W chwili obecnej we wszystkich rejonach Polski na plantacjach obserwowany jest właśnie ten typ zgnilizny, szczególnie na glebach nieco lżejszych.



Zdaniem eksperta w tej fazie wzrostu buraka nie ma szans na ratowanie chorych roślin, gdyż ich wielkość uniemożliwia przeprowadzenie dodatkowego natlenienia gleby. Stosowane przed laty (w okresie przed wprowadzeniem ochrony herbicydowej) objeżdżanie międzyrzędzi znacząco ograniczało występowanie tego typu zgnilizn.

Obserwuje się zróżnicowanie odporności odmian na tego patogena. Niestety, firmy hodowlane rzadko kiedy informują o stopniu podatności czy tez odporności danej odmiany buraka na zgnilizny. Jest to między innymi spowodowane bardzo krótkim „istnieniem” odmiany na rynku (rzadko kiedy trwającym ponad trzy, cztery lata). Poza tym, są one hodowane i przystosowywane do przeciętnych warunków panujących na danym obszarze uprawy.