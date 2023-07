Upał, który mocno doskwierał w ubiegłym tygodniu oraz powszechny niedobór opadów, odbija się na funkcjonowaniu roślin. Także na ziemniaku, który ze względu na dość płytki system korzeniowy, wykazuje dużą wrażliwość na suszę. W kraju produkcję ziemniaka zdominowały gospodarstwa wyspecjalizowane, w których nawadnianie to podstawa plonu. Jakie perspektywy dla ziemniaka na sezon 2023?

Raporty publikowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, odnośnie wyników analizy zagrożenia suszą obejmują także plantacje ziemniaka. W szóstym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2023 roku, deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył się powodując, że niedobór wody występował w całym kraju. W ziemniaku niedobór wody notowano w 614 gminach (24,79% gmin Polski).

Wysokie temperatury i brak opadów. W ziemniaku nie obejdzie się bez nawadniania

Najbardziej dotkliwe miejsca pod kątem uprawy ziemniaka, obejmują aktualnie centrum kraju i województwa: wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, czy łódzkie. Jak oceniany jest ziemniak z tegorocznej produkcji? Jakie perspektywy na plon? Pytamy dr Wojciecha Nowackiego, z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB.

-Z fizjologicznego punktu widzenia, ziemniak transpiruje spore ilości wody w ciągu dnia. Przy temperaturach sięgających w granicach po 40 °C, nawet przy dostępności wody glebowej, rośliny nie wytrzymują. Ziemniak płytko się ukorzenia, a na plantacjach założonych na glebach lżejszych, szczególnie brakuje tej wody gruntowej. Krótko mówiąc, dotychczasowy układ pogodowy nie jest korzystny dla plantacji, a szczególnie dla nienawadnianych – wskazywał dr Nowacki.

Jak zauważał ekspert, w stosunku do ubiegłego roku znacznie zwiększyła się ilość plantacji objętych systemem nawadniania. -Do tej pory szacowałem, że około 10% plantacji ziemniaka jest pod nawadnianiem, w tej chwili jestem skłonny podwoić ten szacunek. Koszty uprawy ziemniaka są bardzo duże, w granicach 20 tys. za hektar, więc rolnika już nie stać na ryzyko ponoszenia strat. Musi zainwestować w ten ostatni człon, czyli nawadnianie, aby utrzymać stabilność plonu – komentował.

W systemy nawadniające powszechniej inwestują także mniejsi gospodarze, jednak problemem do rozwiązania jest ciągle źródło wody.

Jakie prognozy plonów w sezonie 2023?

Zdaniem dr Nowackiego, poprawie uległy ceny za ziemniaka jadalnego przyznawane plantatorom, co poprawiło jego opłacalność, a tym samym utrzymanie poziomu produkcji. Aktualnie za ziemniaka jadalnego ceny oscylują w granicach 2 zł/kg, a często powyżej.

- Świadczy to o popycie na ziemniaka i zapotrzebowaniu na rynkach. W hurcie są bardzo duże wahania co do dostępności towaru, a ziemniak jest poszukiwany. Dość dużo występuje w hurcie odmian z poprzednich zbiorów, zainteresowaniem cieszył się dotychczas ziemniak z wczesnego zbioru, który był zarówno dobrze wyrośnięty i odpowiadał parametrom jakościowym – tłumaczył dr Nowacki.

Wstępne założenia co do prognozowanych plonów, wynoszą według GUS-u ok. 300q/ha, a jeśli chodzi o areał powierzchni uprawy – ten jest szacowany na blisko 200 tys. ha. Prognozy tegorocznych zbiorów, jak mówił dr Nowacki, mogą wynieść ok. 6 mln t.

– Ziemniaki budują plon, ale wstępne prognozy są dobre, pomimo niesprzyjającego układu pogodowego. Poprawiła się struktura agrarna, a mniejsze gospodarstwa są przejmowane przez te duże, bardziej wyspecjalizowane. Podobnie jest z ceną, która również uległa poprawie. Ci co do tej pory uprawiali ziemniaka utrzymali ten poziom, więc prognozy są podobne do roku ubiegłego – podawał ekspert.

Ocena zdrowotności roślin. Susza ogranicza rozwój chorób

Niedobór opadów niekorzystnie wpływa na rośliny, ale w warunkach niskiej wilgotności ograniczony jest rozwój chorób grzybowych. Nieco inne reguły panują u producentów, którzy postawili na nawadnianie. Tu standardowo każdy zabieg nawadniania, wiąże się z ochroną przed zarazą ziemniaka.