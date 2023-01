W roku 2022 zbiory buraków cukrowych GUS ocenia na ok. 13,8 mln t, tj. o ok. 10% mniej od zbiorów uzyskanych w 2021 roku. fot. Shutterstock

Powierzchnia uprawy okopowych w Polsce zmniejsza się, dotyczy to szczególnie plantacji ziemniaka. Tym samym obniżeniu ulegają zbiory, na które w sezonie 2022 znaczny wpływ miał niedobór opadów. Jakie plony zebrano w ubiegłym roku?

Powierzchnię uprawy ziemniaków w 2022 r. GUS szacuje na ok. 200 tys. ha. Dla porównania rok wcześniej, było to ponad 235 tys. ha. W odniesieniu do buraków cukrowych, powierzchnia uprawy w 2022 r. według danych GUS wyniosła ponad 200 tys. ha, co daje spadek o ok. 12% w stosunku do areału uprawy z 2021 r. Przyjrzyjmy się szacunkom płodów publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Przebieg wegetacji ziemniaka

Warunki wegetacji, jak podaje GUS, od posadzenia do zbiorów były zróżnicowane dla upraw ziemniaka.

Chłodna pogoda w okresie wiosny z niedoborem opadów hamowała wzrost i rozwój roślin. Występujące od drugiej połowy maja opady deszczu poprawiły stan plantacji. Zróżnicowane warunki pogodowe w kolejnych miesiącach spowodowały, że potencjał plonotwórczy ziemniaków nie był w pełni wykorzystany. Z uwagi na występujący rejonami znaczny niedobór opadów deszczu, nierównomierny ich rozkład, różny poziom agrotechniki i warunki glebowe, stan plantacji był zróżnicowany. Plonowanie roślin ziemniaka będzie więc różniło się regionalnie, a nawet lokalnie – czytamy.

Gospodarstwa nastawione na produkcję towarową ziemniaka najczęściej korzystają z nawadniania plantacji, tutaj można się spodziewać wysokich plonów, porównywalnych względem lat ubiegłych. Jednakże w przypadku niewielkich gospodarstw, które są zależne głównie od opadów deszczu – w sezonie 2022 mówiono o spadku plonu nawet o połowę.

Zbiory ziemniaka 2022

Co ciekawe, jak wynika z publikacji GUS, plony ziemniaków w roku 2022 były wyższe o ok. 2% od ubiegłorocznych i wyniosły 307 dt/ha. Zbiory ziemniaków szacuje się na ok. 6,2 mln t, tj. mniej od zbiorów ubiegłorocznych o 13%.

Jak przebiegał rozwój buraka cukrowego?

Jak wynika z publikacji GUS „Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 r.”, w przypadku buraka cukrowego szczególnie niesprzyjające były początki wegetacji.

Występujące w okresie wiosny chłody i niedobór opadów deszczu nie sprzyjały wschodom i wzrostowi roślin buraka cukrowego. Poprawa warunków pogodowych w maju spowodowała intensywny wzrost buraka cukrowego. W kolejnych miesiącach warunki pogodowe zapewniały na ogół właściwy wzrost roślin, pomimo niewystarczającej ilości opadów. Warunki agrometeorologiczne w okresie jesieni sprzyjały zarówno przyrostowi masy korzeni buraka, jak i gromadzeniu w nich cukru - informuje GUS.

W sezonie 2022 kampanię cukrowniczą rozpoczęto w pierwszej połowie września. Cukrownie informowały iż, przebiegała bez zakłóceń w planowanych terminach. W większości regionów zbiór zakończono w pierwszej połowie listopada. Zebrane buraki charakteryzowały się wyjątkowo wysokim poziomem zawartości cukru, na tle kraju przeważała polaryzacja na poziomie 16%.

Plony buraka cukrowego w kampanii 2022

GUS szacuje, że w północno zachodniej części kraju, na skutek niedoboru opadów i nadmiernego przesuszenia gleby, plonowanie buraków mogło być nieco gorsze niż w pozostałych rejonach kraju. Plony buraków cukrowych ogółem, oszacowano wyżej od ubiegłorocznych o ok. 2% - na poziomie 624 dt/ha. Zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 13,8 mln t, tj. o ok. 10% mniej od zbiorów uzyskanych w 2021 roku.