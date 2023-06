Piątkowe opady na południu kraju w wielu miejscach poprawiły sytuację wodną na polach. Jednak nie zażegnały ryzyka suszy - ta wciąż, także tam gdzie opady przeszły, trwa lub też nadal jest możliwa.

Opady deszczu pod koniec tygodnia, choć lokalnie silne, to nie zastopowały w żaden sposób suszy, a co najwyżej na kilka dni pomogły przetrwać roślinom. Potrzebne są kolejne deszcze

Nierównomierność opadów jest bardzo wysoka nawet pomiędzy sąsiednimi miejscowościami. Podczas gdy w jednych suszy, to drugich chwilowo nawet podtapia

Jednych topi, drugich suszy

Niestety ostatnie piątkowe opady deszczu przeszły w zasadzie tylko na południu Polski i w regionach centralnych. A i te były punktowe. Np. w powiecie oleśnickim nieopodal Wrocławia różnice w opadach pomiędzy sąsiednimi miejscowościami wynosiły nawet kilkanaście l/m2. W jednej miejscowości spadło ponad 20 litrów, by już w sąsiedniej opady wynosiły tylko 2 litry / m2, a kilka kilometrów dalej deszcz nie pojawił się wcale. Były to typowe opady pochodzenia burzowego, stąd bardzo nierównomierny ich rozkład.

Tam, gdzie deszcze przeszły, sytuacja na polach znacznie się poprawiła. Zwłaszcza na średnich i dobrych stanowiskach, gdzie co prawda susza dawała się już we znaki, ale rośliny wciąż pozostawały w dość dobrej kondycji. Na najsłabszych glebach, gdzie deszczy nie było od kilku a czasem nawet od kilkunastu tygodni, nie ma już w zasadzie szans na poprawę. Część zbóż ozimych jest "spalona".

Rozkład dobowej sumy opadów 10/11.06.23. Źródło: stopsuszy.imgw.pl

Na mapce powyżej prezentowane są dane IMGW dotyczące opadów w ciągu doby (10/11 czerwca). Zauważalny jest brak opadów nie tylko w północnych częściach kraju, ale i punktowe braki deszczy w częściach południowych.

Lokalnie nawalne deszcze doprowadziły do chwilowych podtopień na polach. Kukurydza czy buraki cukrowe są już na szczęście w takich fazach rozwojowych (na większości plantacji), że nawalny deszcz nie jest w stanie w łatwy sposób "położyć" roślin czy też wymyć ich z gleby.

Pamiętajmy, że takie nawalne opady mogą zakłócać gospodarkę wodno - powietrzną gleby. Ponadto w przypadku wyjątkowo dynamicznych opadów o bardzo dużym natężeniu wypłukaniu mogą ulec składniki pokarmowe, które nie będą wówczas dostępne dla rośliny uprawnej w strefie korzeniowej.

Jeden czy dwa deszcze nie zakończą suszy

W każdym bądź razie sytuacja w wierzchniej warstwie gleby jest nieco lepsza po ostatnich opadach. Tyle, że problem suszy nie jest nadal rozwiązany. Pojedyncze opady deszczu nie są w stanie na dłuższą metę zniwelować niedoborów wody. Ratują sytuację, ale wody z takich opadów wystarczy na kilka dni.

Potrzebne są opady cykliczne, tak by gleba na bieżąco magazynowała zasoby wilgoci a transport do rośliny odbywał się w sposób ciągły. Nawet opady na poziomie 30 - 50 l/m2, które lokalnie pojawiały się w ciągu ostatnich dni, nie są absolutnie wyznacznikiem do tego, by "odwoływać" suszę. Ta trwa nadal.

Wskaźnik wilgotności gleby na poziomie 0-7 cm. Stan na dzień 10.06.2023. Źródło: stop suszy.imgw.pl

Na mapie powyżej uwidacznia się fatalny stan wilgotnościowy w wierzchnich warstwach gleby. O ile w południowych regionach nie jest obecnie najgorzej, to na północy Polski tylko cykliczne opady są w stanie pomóc uprawom. Ostatnie opady na południu z pewnością pomogły, jednakże woda nie została zmagazynowana w głębszych strefach. Na poziomie gleby 7-28 cm sytuacja wygląda gorzej, co widzimy na mapce poniżej.

Poziom wilgotności gleby (7-28 cm). Źródło: stopsuszy.imgw.pl

W czym jednak z pewnością pomogły deszcze, które przeszły przez południowe obszary w ostatnich dniach? Z pewnością były konieczne na użytkach zielonych, które po zbiorze I pokosu nie miały z czego odbudowywać masy. Miejscami tragiczna sytuacja dotyczyła zbóż jarych, ale co bardzo ważne opady pomogą w oziminach w budowaniu MTZ. Zboża, choć jakościowo dobre, bez opadów mogły mieć niską masę, co z kolei znacznie obniża plonowanie. Wody potrzebuje również rzepak, gdzie w tej chwili również tworzy się masa ziarna w łuszczynie. Nieciekawie zaczynała wyglądać sytuacja w okopowych, ale także i tutaj chwilowo zapasy wodne zostały odbudowane. Podkreślać należy cały czas słowa "chwilowo" czy "tymczasowo". Przy obecnych temperaturach kolejne porcje deszczu będą potrzebne najdalej za kilka dni. Dodatkowo silnie wysuszona gleba na bieżąco odbierała opady - także absolutnie nie mamy nadwyżki, ale wciąż deficyt.

Niemniej w większości regionów południowych sytuacja i tak wygląda lepiej niż na północy. Jak donoszą rolnicy w wielu północnych regionach deszczu nie było lokalnie nawet od kwietnia. W takiej sytuacji plon praktycznie wszystkich upraw ozimych, jak również zbóż jarych, jest już dosłownie dramatycznie zredukowany. Rośliny ozime nie miały bowiem dostępu do wilgoci w kluczowych fazach rozwojowych, a jare oraz okopowe już na starcie borykały się z suszą, a do tego zimnem w końcówce kwietnia.