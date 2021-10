Opóźniają się żniwa kukurydziane we wschodniej Polsce

We wschodniej części województwa mazowieckiego i południowego Podlasia powoli rozpoczynają się żniwa kukurydziane. Na ogół wilgotność wynosi na razie znacznie powyżej 30 %, co wstrzymuje decyzje o zbiorach. Zapraszamy na lustrację jednego z pól kukurydzy z tego rejonu.

Poniżej przedstawiamy film z lustracji kukurydzy w woj. mazowieckim, w powiecie łosickim. Na razie kukurydze rosnące na lepszych stanowiskach nie nadają się jeszcze do zbioru. Wilgotność ziarna wyłuskanego z kolb to wciąż jeszcze około 33-34 procent, a rośliny w dużym stopniu są jeszcze zielone. To oznacza, że po zbiorze przez kombajn wilgotność może wzrosnąć o kolejne 4-5 proc. W ziarnach nie ma też jeszcze wykształconej charakterystycznej czarnej plamki. Na razie koszone są tylko odmiany o niskim FAO i uprawiane na lekkich stanowiskach. Co do wysokości plonu to rolnicy oczekują raczej dobrych wyników, kolby są na ogół dorodne i dobrze uziarnione. Zapraszamy na film.