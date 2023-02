Orać czy nie? Jak uprawa uproszczona wpływa na rozwój chorób grzybowych?

System bezorkowy działa na korzyść zrównoważonej gospodarki wodnej, jednak formy przetrwalnikowe grzybów, a także szkodniki i nasiona chwastów pozostają w glebie fot. TK

W nowej Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023-2027, obowiązywać będzie norma utrzymania okrywy ochronnej gleby na powierzchni stanowiącej co najmniej 80% gruntów ornych. Takie działanie skłania do uprawy w systemach uproszczonych. Przynoszą one korzyści dla gospodarki wodnej gleby. Jak mają się do rozwoju patogenów grzybowych?

W ramach normy GAEC 6, utrzymanie okrywy ochronnej gleby na powierzchni stanowiącej co najmniej 80% gruntów ornych może być spełnione poprzez m.in.: okrywę roślinną typu uprawy ozime, trawy na gruntach ornych, międzyplony ozime, bądź poprzez pozostawienie ścierniska, pokrycie gruntów resztkami pożniwnymi, czy mulczem. Pokrycie gruntów okrywą ochronną ma za zadanie ochronę gleby przed erozją i utratą materii organicznej gleby. Jednak wiąże się to również z większymi kosztami ochrony. Czytaj więcej Te GAEC będą obowiązywać przy dopłatach za 2023 r. Czytaj więcej Drogie produkty biologiczne. Czy dopłaty zachęcą do ich stosowania? Orka a uprawa uproszczona – wpływ na przetrwanie grzybów Który system uprawy sprawia, że przetrwalniki grzybów szybciej ulegają zniszczeniu? Takie pytanie skierowano do dr hab. Marty Damszel, podczas konferencji w Sitańcu. Jak wskazywała, w tym przypadku większe zalety ma akurat głębszy system uprawy. - W przypadku Sclerotinii, która tworzy skleroty lepiej jest je wynieść na powierzchnię gleby. Albo w orce, albo przynajmniej takiej ingerencji, która umieści patogeny na powierzchni gleby lub głębiej niż na 5 cm. Ma to związek z promieniowaniem świetlnym, które powoduje hamowanie możliwości tworzenia grzyba, a jeśli uprawiamy glebę głębiej niż 5 cm, to grzyb nie jest w stanie tego owocnika wytworzyć na powierzchni gleby. Średnia żywotność sklerot wynosi 3-4 lata, więc jeżeli trafimy na warunki wilgotnościowe sprzyjające grzybom, to w 4 roku jeszcze mamy na uproszczeniach duże ryzyko. Więc uproszczenia sprzyjają grzybom, które potrafią tworzyć formy przetrwalnikowe w formie sklerot - wyjaśniała. Jak dodawała dr hab. Marta Damszel, zasada ta nie odnosi się do wszystkich form grzybów. Niektóre z nich trwają tylko w postaci grzybni uśpionej, bądź też chlamydospor – gdzie ryzyko przetrwania takiej grzybni maleje. Czytaj więcej Orka wiosenna to zły pomysł Elastyczny system uprawy System bezorkowy działa na korzyść zrównoważonej gospodarki wodnej. Jednak co pozostaje w glebie? Skumulowane formy przetrwalnikowe grzybów, a także szkodniki i nasiona chwastów. - W konsekwencji więcej pieniędzy wydajemy na ochronę, natomiast jeśli chodzi o gospodarkę wodną jest ona bardziej zrównoważona, a rośliny później mogą efektywnie tą wodę wykorzystać. Nie kierujmy się w swoich gospodarstwach, jednym ważnym uogólnieniem. Przyjdzie taki sezon, w którym rzeczywiście będziemy musieli tą orkę wykonać z różnych powodów – wskazywała dr Damszel.

