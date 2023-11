Choć dla wielu rolników uprawa bez orki nie istnieje, nie jest to najbardziej przyjazna dla zdrowia gleby praktyka. Co za tym idzie, coraz częściej borykamy się ze zubożeniem i erozją gleby. Okazuje się jednak, że przechodząc na uprawę bezorkową, możemy nie tylko poprawić stan podłoża, ale także zaoszczędzić pieniądze na nawożeniu i zmaksymalizować plony.

Uprawa bezorkowa nazywana jest inaczej bezpłużnym system uprawy. Polega on na jednoczesnym spulchnianiu i mieszaniu gleby bez odwracania ziemi. Dzięki temu na powierzchni pozostaje część resztek pożniwnych, które ograniczają erozję podłoża i dostarczają substancji organicznych niezbędnych w kształtowaniu jego żyzności.

– Ten rodzaj uprawy dotyczy płytszych warstw ziemi – w jej głębszych partiach całą “robotę” wykonują za nas dżdżownice, które w naturalny sposób użyźniają i spulchniają glebę. To właśnie za sprawą obecności tych pożytecznych organizmów poprawiają się właściwości biologiczne. Dżdżownice pomagają w wietrzeniu gleby, mieszają resztki i – co bardzo ważne w czasach skrajnych zjawisk pogodowych – regulują ilość wody – tłumaczy Hamada Abdelrahma, członek komitetu naukowego UN-FAO ds. bioróżnorodności gleby, ekspert wspierającej rolnictwo platformy, HeavyFinance.

Orka – droga w kierunku zubożenia gleby

Rolnictwo bezorkowe to jedno z narzędzi, które nie tylko może przynieść świetne efekty rolnikom, ale także przyczynić się do walki ze zmianami klimatycznymi. Jedną z większych zalet stosowania tej metody jest zmniejszenie uzależnienia od nawozów i minimalizacja erozji gruntów. Odmłodzenie gleby, która była uprawiana przez dziesiątki lat, nie jest jednak możliwe z dnia na dzień i trzeba być tego świadomym. Mimo wszystko obecnie zaobserwowanie efektów, dzięki rozwojowi technologicznemu, jest o wiele szybsze i może być widoczne już po 1-2 latach.

– Gleba, która była regularnie uprawiana przez kilka lat, zwłaszcza kiedy rósł na niej ten sam gatunek, traci swoją stabilność agregatową, bioróżnorodność i materię organiczną. Wydawać by się mogło, że orka wydobywa użyźnioną glebę spod spodu, jednak w rzeczywistości jest to efekt krótkoterminowy i nie sprawdza się długookresowo. Przy braku odwracania gleby w systemie bezorkowym nie zachodzi zjawisko przesuszania i wietrzenia gleby. Obserwowany jest wtedy lepszy podsiąk wód gruntowych do wierzchnich warstw gleby. Natomiast pozostawione resztki pożniwne na powierzchni gleby są częściowo mieszane, a ich pozostała część tworzy warstwę ochronną, co ma wpływ na ograniczenie parowania wody z gleby – informuje Hamada Abdelrahma.

Jeśli bez pługa, to jak?

W rolnictwie bezpłużnym nie stosuje się orki w celu rozbicia zbitej gleby i zniszczenia chwastów. Zamiast tego, nasiona są precyzyjnie umieszczane w glebie, pozostawiając materię organiczną na powierzchni. W ten sposób ograniczamy erozję i zapobiegamy ucieczce dwutlenku węgla do atmosfery. Efektywna uprawa bezorkowa zazwyczaj łączy się z różnymi metodami uprawy, np. płodozmianem, który sprawia, że szkodniki i choroby wymierają z powodu braku pożywienia oraz uprawą roślin okrywowych wykorzystywanych do zwiększenia poziomu składników odżywczych w glebie i kontroli chwastów.

Uprawę bez konieczności mieszania gleby warto wprowadzić na polach, gdzie stosuje się płodozmiany z dużą przewagą zbóż, na terenach nizinno-pagórkowatych i silnie urzeźbionych. Dodatkowo uprawa bezorkowa zalecana jest przy niskich i nierównomiernie rozłożonych opadach, co w naszym klimacie jest coraz częstszym zjawiskiem.

Niezbędne inwestycje

Przejście na uprawę bezorkową, jak każda nowa inwestycja, związane jest oczywiście z kosztami. Minimalne wymagania dotyczące przejścia na rolnictwo bezorkowe to zakup wału, tzw. crop killera, który służy do przekształcania roślin okrywowych w mulcz. Drugą niezbędną maszyną są widły rozluźniające glebę i przygotowujące ją do siania. Na dalszym etapie stosujemy siewnik do siewu bezpośredniego który równomiernie wysiewa nasiona bez naruszania gleby.