Osadkowski SA: kompletna technologia prowadzenia łanów zbóż

Za nami "Spotkania PROfesjonalistów", organizowane przez firmę Osadkowski SA. Pierwsze z wydarzeń z tej serii stało się okazją do zaprezentowania najnowszej odsłony technologii Zboża Zdrowy Łan Premium - propozycji na ochronę fungicydową, ale nie tylko.

Najnowszą propozycję na technologię Zboża Zdrowy Łan Premium na rok 2022 od firmy Osadkowski zaprezentował podczas konferencji "Spotkania PROfesjonalistów" Marcin Kaczmarek, dyrektor Działu Doradztwa i Rozwoju. Program został rozpisany na trzy zabiegi prowadzenia roślin, obejmujące zabiegi ochrony fungicydowej oraz dokarmiania dolistnego, a także propozycje rozwiązań na dodatkowe wzmocnienie roślin w okresach stresowych i poprawę parametrów cieczy roboczej.

Terminy wykonywania oprysków pokrywają się zalecanymi w ochronie fungicydowej terminami T-1, T-2 i T-3. Elementem wspólnym dla każdej z aplikacji jest dodatek preparatów Inex-A oraz IonBlue. Jak zaznaczył Marcin Kaczmarek, porządek umieszczenia środków na widocznej poniżej grafice nie jest przypadkowa i informuje jednocześnie o następstwie ich wprowadzania do opryskiwacza.

- Wprowadzając produkty w przedstawionej kolejności mamy pewność, że w opryskiwaczu nie zajdą niepożądane reakcje i utworzy się jednorodna ciecz - zapewniał ekspert firmy.

Kompletna technologia Zboża Zdrowy Łan Premium (slajd z konferencji).

Elementy stałe wszystkich elementów technologii

Zabiegi w terminie T-1, T-2 i T-3 różnią się w zakresie ochrony fungicydowej oraz dostarczanych składników pokarmowych, mają jednak dwa elementy wspólne. W każdym ogniwie technologii niezbędny jest adiuwant Inex-A oraz nowość, preparat IonBlue. Adiuwant Inex-A zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy roboczej, zapewnia powierzchniowe pokrycie roślin cieczą roboczą i penetrację substancji czynnych w tkanki roślinne oraz poprawia mieszalność środków w "tank-mixie", jak zapewnia firma Osadkowski.

IonBlue to nowość wprowadzana przez Osadkowski SA w 2022 roku. Oprócz zbóż i innych upraw rolniczych może być stosowany także w uprawach warzywniczych i sadowniczych. Preparat zawiera w składzie miedź i siarkę, które uzupełniają składniki pokarmowe oraz wykazują działanie fitosanitarne, wpływając na zdrowotność roślin. Wśród funkcji tych pierwiastków w roślinie można wymienić oddziaływanie na efektywność nawożenia azotem i jego redystrybucję z tkanek wegetatywnych do generatywnych, udział w wielu procesach życiowych (np. biosynteza chlorofilu), wsparcie odporności roślin czy ograniczenie kiełkowania zarodników grzybów chorobotwórczych.

- Dostępne do tej pory na rynku preparaty zawierające miedź w formie wodorotlenku, tlenku i tlenochlorku tego pierwiastka różnią się skutecznością uwalniania jonów, co wpływa na ich wydajność. W przypadku IonBlue mamy do czynienia ze znacznie mniejszymi cząsteczkami i większą ich aktywnością biologiczną, a jednocześnie ograniczonym ryzykiem fitotoksyczności - tłumaczył Marcin Kaczmarek.

Jak dodał prelegent, IonBlue oprócz wsparcia zdrowotnego i "żywienia" roślin wpływa na obniżenie pH cieczy roboczej.

Mocne uderzenie w pierwszym zabiegu

W zabiegu w terminie T-1 (w zaleceniach do wykonania między fazą BBCH 25 a BBCH 34) w technologii Zboża Zdrowy Łan Premium zaraz po adiuwancie do tank-mixu wprowadza się nawozy dolistne: Alfa Makro i Alfa Mikro w celu uzupełnienia podstawowych makro- i mikroskładników pokarmowych oraz Barrier Si-Ca, zawierający krzem i wapń, które wspierają wytrzymałość roślin na stresy biotyczne - wapń od wewnątrz, a krzem od zewnątrz, wzmacniając tkanki mechanicznie. Zalecany jest także dodatek wspomnianego wcześniej preparatu IonBlue.

Propozycją na rozwiązanie fungicydowe w zabiegu T-1 są trzy produkty: Unix 75 WG (substancja czynna: cyprodynil), Praktis 250 EC (protiokonazol) i nowość - fungicyd Inovis Flex (metrafenon). Jak podkreślił Marcin Kaczmarek, taka kompozycja skutecznie uchroni przed chorobami podstawy źdźbła oraz liści.

Szukasz fungicydów i innych środków ochrony roślin? Znajdziesz je na portalu Giełda Rolna!

Ochrona liścia flagowego w technologii Premium

W terminie T-2 (w zaleceniach do wykonania między fazą BBCH 37 a BBCH 51) podstawowe składniki pokarmowe uzupełniane są dzięki dodatkowi środka Alfa Mikro. Preparat Maxi-Grow ma za zdanie dostarczenie energii z mikroelementów i regulację gospodarki hormonalnej rośliny, a IonBlue dodatkowo wspiera zdrowotność liścia flagowego.

Do ochrony liścia flagowego przed chorobami ma służyć fungicyd Elatus Plus, zawierający solatenol (benzowindyflupyr), oraz Vitissimo - nowość z najnowszym triazolem w składzie (substancja czynna: Revysol - mefentriflukonazol).

- Takie połączenie zabezpiecza liść flagowy na długo, nawet 40-50 dni i skutecznie chroni m.in. przed rdzami i septoriozą - mówił Kaczmarek.

Zamknięcie technologii w zabiegu na kłos

Technologia Zboża Zdrowy Łan Premium w terminie T-3 (do wykonania w fazie BBCH 61-69) po raz kolejny zakłada dodatek środka IonBlue.

- Do tej pory stosowanie preparatów opartych o miedź i siarkę w tej późniejszych fazach rozwojowych było niemożliwe albo bardzo trudne lub wiązało się z fitotoksycznością tych pierwiastków - tłumaczył Marcin Kaczmarek.

Do ochrony przed chorobami służyć mają fungicydy Plexeo 60 EC (s.cz.: metkonazol) oraz Syrius 250 EW (tebukonazol).

Zboża Zdrowy Łan Standard i Zdrowy Łan Ekonomiczny

Oprócz technologii w wersji Premium, dedykowanej plantacjom o najwyższym potencjale plonowania, Osadkowski SA proponuje także rozwiązania Zdrowy Łan Standard - dla łanów o wysokim i średnim potencjale plonowania oraz Zdrowy Łan Ekonomiczy - dla łanów o średnim potencjale plonowania.

Technologia Zboża Zdrowy Łan Standard podobnie jak wersja Premium obejmuje stosowanie adiuwantu Inex-A oraz nawozu IonBlue w każdym zabiegu. Nawóz dolistny Alfa Makro pojawia się w terminie T-1 oraz T-2, a Alfa Mikro w T-1.

Technologia Zboża Zdrowy Łan Standard (slajd z konferencji).

- W terminie T-1 dla ochrony przed chorobami stosujemy Tern Turbo 750 EC z fungicydem Praktis, czyli protiokonazol w wysokiej dawce, wzmocniony fenpropidyną przeciw mączniakowi - tłumaczył Marcin Kaczmarek.

Propozycja na ochronę fungicydową w terminie T-2 w technologii Standard to preparaty Elatus Plus oraz Plexeo, czyli połączenie solatenolu z metkonazolem. W zabiegu na kłos wykorzystywany jest Syrius 250 EC (tebukonazol).

W technologii Zboża Zdrowy Łan Ekonomiczny do dokarmiania dolistnego w terminie T-1 wykorzystywane są nawozy OSD Mineral, OSD Mikro Zboże oraz IonBlue, w T-2: Alfa Makroz z dodatkiem IonBlue, w T-3: ponownie IonBlue.

- W ochronie fungicydowej w zabiegu T-1 przewidujemy ceniony w ochronie przeciw łamliwości podstawy źdźbła Unix 75 WG, uzupełniony fenpropidyną z fungicydu Tern Turbo 750 EC oraz tebukonazolem z Syriusa 250 EC. W zabiegu T-2 łączymy działającą zapobiegawczo azoksystrobinę z interwencyjnym protiokonazolem, natomiast na ochronę kłosa przypada fungicyd Plexeo (metkonazol).

Technologia Zboża Zdrowy Łan Ekonomiczny (slajd z konferencji).

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Marcinem Kaczmarkiem z firmy Osadkowski S.A.: