Rzepak buduje plon jesienią i nie nadrobi tego wiosną. To zdanie kluczowe dla rzepaku w obecnym okresie rozwoju. Bowiem na wielu plantacjach, gdzie zastosowano oszczędne nawożenie i wystąpiły czynniki stresowe, widoczne są już pierwsze kwiaty.

Obserwowane uprawy rzepaku ozimego w rejonie południowego wschodu, częściowo są na etapie żółtego pąka, a miejscami widoczne są już przejścia w fazę kwitnienia. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdzie nasilone było działanie czynników stresowych (ochłodzenie, przymrozek, niedobór składników pokarmowych, uszkodzenia powodowane przez szkodniki), albo popełniono błędy agrotechniczne.

Przymrozki, chłód i nawożenie

Sezon jesienny, ze względu na dość ciepłą aurę zapowiadał się dobrze dla kondycji rzepaku. Przeważająca część plantacji rozwijała mocną rozetę, jednak nie brakowało przypadków, gdzie rolnicy ze względu na skoki cenowe nawozów, decydowali się na stosowanie zmniejszonego ich dawkowania (nierzadko kolejny rok z rzędu). Czynnikiem osłabiającym rośliny, były także wysokie pojawy szkodników, głównie larw śmietki kapuścianej, a także pchełki i gnatarza rzepakowca.

Zima była stosunkowo łagodna, miejscowo widoczne były na rzepaku typowe purpurowe przebarwienia, wynikające ze słabego przyswajania fosforu. Po ruszeniu wegetacji i aplikacji azotu, często jego przyswajalność była ograniczona ze względu na ochłodzenie temperatury. Na etapie rozwoju pąków kwiatowych lokalnie wystąpiły przymrozki, co często odbijało się na uszkodzeniach roślin, w tym pęknięciach łodyg.

Pęknięcia łodyg powstałe po przymrozku, fot.KM

Lustrując uprawy rzepaku, w oczy rzuca się "wystrzelony" pęd główny z ograniczoną liczbą bocznych rozgałęzień. Może to być efekt zarówno nie trafienia z terminem startowej dawki azotu i tzw. głodu azotowego roślin, a także opóźnionej regulacji pokroju roślin. Chłodna wiosna z przymrozkami w tle osłabia rośliny, które chcą szybko zakwitnąć i wydać nasiona. Widać to na niektórych polach, gdzie stopniowo wkracza żółta barwa.

Dokarmianie dolistne i ochrona okołokwitnieniowa

Nawożenie przez liście pozwala na szybsze uzupełnienie niedoboru składników w roślinie. Dla rzepaku odnosi się to bardziej w kontekście mikroelementów, gdyż dolistnie można pokryć tylko część zapotrzebowania na makroelementy.

Dokarmianie azotem dolistnie powinno być wykonane do fazy przed kwitnieniem rzepaku, podobnie jest z magnezem i siarką. Nawożenie mikroelementami w drugim terminie wykonuje się w fazie pąkowania – która przeważa obecnie w rozwoju rzepaku, więc może być to ostatni moment na zabieg. Głównie w przypadku boru, który słabo przemieszcza się w roślinie, nawożenie warto rozłożyć na kilka dawek. Zaleca się stosowanie go w granicach 400 do 800 g/ha.

Rzepak przyciąga słodyszka. Niezbędna lustracja uprawy pod kątem zwalczania szkodnika, fot KM

W rzepaku mamy coraz silniejszą presję szkodników, w tym głównie słodyszka rzepakowego. Tym bardziej niezbędna będzie lustracja upraw i podwyższenie żółtych naczyń na wysokość czubków roślin. Chemiczne zwalczanie wykonujemy po przekroczeniu progów szkodliwości szkodnika. Na etapie zwartego kwiatostanu (BBCH 55-59) jest to od 1-2 chrząszczy, a w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 55-59) - 3-5 owadów. Na kwitnących roślinach pojawiają się także zapylacze, dlatego zabiegi wykonujemy po ich oblocie.