Ostatni moment na wykoszenie łąk zgłoszonych do dopłat bezpośrednich

Do końca lipca należy łąki wykosić, a następnie w okresie 2 tygodni od pokosu zebrać ściętą biomasę. fot. farmer.pl

Rolnicy, którzy zgłosili swoje łąki do dopłat bezpośrednich mają obowiązek je wykosić co najmniej raz w roku w terminie do 31 lipca. Nieco inne normy obowiązują w przypadku działań rolno-środowiskowo-klimatycznych. Przypominamy, jakich terminów należy dotrzymywać.

Monitoring wystąpienia warunków suszy w Polsce prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB. Pośród upraw objętych systemem, nie są wymieniane trwałe użytki zielone. Jak informują rolnicy z rejonów najbardziej dotkniętych niedoborem opadów deszczu, susza dotkliwie uderza również w łąki i pastwiska, co skutkuje niedoborem siana dla zwierząt. Brak monitoringu TUZ-ów, to także późniejszy brak możliwości otrzymania odszkodowania za wnioski suszowe. W ubiegłym roku problem postulowały Izby Rolnicze, w tym sezonie na razie zmian w monitoringu nie widać. Czytaj więcej Czy rolnicy mający TUZ na obszarach Natura 2000 dostaną dopłaty do zwierząt? Łąki należy skosić do końca lipca Koszenie łąk pozwala na zachowanie ich wartościowego składu gatunkowego. Zgodnie z założeniem, użytki trwałe powinny być utrzymywane w dobrej kulturze rolnej i przynajmniej raz w roku koszone - nie koniecznie do celów produkcyjnych. W przypadku gospodarstw, w których nie utrzymuje się bydła, trwałe użytki zielone to dodatkowe źródło funduszy z dopłat bezpośrednich, przy czym należy pamiętać o ich wykaszaniu. Przypominamy więc rolnikom, zgłaszającym łąki do dopłat, że do końca lipca muszą je wykosić, a następnie w okresie 2 tygodni od pokosu zebrać ściętą biomasę. W ostatnim czasie licznym regionom towarzyszą częste burze. Co w przypadku zalania fragmentu łąki i braku możliwości koszenia w terminie? Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, fakt ten najlepiej zgłosić do biura powiatowego ARiMR, by złożyć oświadczenie o braku możliwości terminowego wykonania koszenia, co będzie miało istotne znaczenie w przypadku kontroli. Czytaj więcej Duże przejęcie na rynku paszowym w Polsce. Piast Pasze wykupione Łąki w działaniach rolno-środowiskowo-klimatycznych Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne (r.ś.k.) podejmowane są na 5 lat. W tym roku działania dotyczące bezpośrednio łąk dotyczą programów: -Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000, -Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000, -Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000. Cenne siedliska przyrodnicze obejmują: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, murawy, półnaturalne łąki wilgotne, półnaturalne łąki świeże i torfowiska. Miejsca te oraz realizację pakietu „Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000”, obowiązuje realizacja wymogów związanych z ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu, obejmującym: -stosowanie odpowiedniej liczby pokosów, -ekstensywny wypas zwierząt, -dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody. W przypadku realizacji zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, wymagane jest posiadanie planu działalności rolnośrodowiskowej sporządzonego przez doradcę rolnośrodowiskowego. W planie tym powinny znaleźć się również terminy co do stosowania pokosów, które zależnie od pakietu mogą się różnić. Dlatego najlepiej monitorować działania, na podstawie obowiązującego dla gospodarstwa planu działalności rolnośrodowiskowej. Czytaj więcej Jakie proporcje zbóż i bobowatych w zróżnicowanej strukturze upraw?

