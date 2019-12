Ostatni w tym roku komunikat fitosanitarny oraz życzenia Świąteczne i Noworoczne od PROCAM

Doradcy PROCAM przesyłają ostatni w tym roku komunikat fitosanitarny. Poniżej kilka dzisiejszych zdjęć fitosanitarnych z pól uprawnych nadsyłanych na bieżąco przez Doradców z Grupy Technicznej. Tak to nie pomyłka identyfikujemy jeszcze żerujące w pełnej krasie larwy szkodliwych muchówek śmietki kapuścianej na korzeniach rzepaku, jak i piękne larwy ploniarki zbożówki na zbożach.

Żerujące szkodniki a do tego wszędobylska grzybnia mączniaka prawdziwego zbóż i traw infekująca kolejne liście a do tego pojawiające się nowe owocniki / piknidy septoriozy paskowanej pszenicy. Jeżeli do tego doliczymy lokalnie pojawiające się owocniki rdzy brunatnej jak i brunatnej plamistości pszenicy to można stwierdzić, że mamy istny Armagedon. Do tego zwracamy uwagę na wszelkiego rodzaju przebarwienia fizjologiczne związane z aberracją temperaturową pod koniec grudnia. Wybujałe rośliny i praktycznie wegetacja do dziś wraz z przyjściem mrozów i tradycyjnym brakiem pokrywy śnieżnej to murowany efekt przemrożeń czy nawet całkowitych wypadów jak w latach poprzednich drzewiej bywało. Już identyfikujemy jak widać na zdjęciach rzepaku porażenia przez szarą pleśń. Lokalnie identyfikujemy mszyce brzoskwiniowo ziemniaczane na rzepaku co jak widać daje efekt brzeżnej fioletowatości czyli typowego wybarwienia dla wirusa. Wirusa żółtaczki rzepy (TuYV – Turnip Yellows Virus). Tam gdzie prowadziliśmy lustracje / monitoring gleby pod kątem zimowania szkodników potwierdzają się nasze prognozy długoterminowe, że stonka ziemniaczana (chrząszcze) jak i pryszczarek zbożowiec (larwy) licznie zeszły do przezimowania.

Mając na uwadze, że w najbliższym czasie będą Państwo wybierali choinki (świerk, sosna, jodła) aby wystroić je w ten świąteczny czas w domu proszę zwracajcie uwagę na występujące defekty na tych przepięknych roślinach. W tym roku świerki były bardzo mocno zaatakowane szczególnie przez mszyce tworzące „galasy” czyli ochojnika modrzewiowo świerkowego. Oprócz tego proszę zwracajcie uwagę na plamistości grzybowe a szczególnie osutkę sosnową jak i osutkę świerka. Do tego kupując proszę zwrócić uwagę na żery gąsienic zwójek jak i żery i obłożenie jajami przędziorka sosnowca a także czerwce np. misecznik miechun. Proszę się nie zdziwić kiedy na świerku srebrzystym znajdziecie Państwo żerujące pluskwiaki mszycy zielonej świerkowej. Te szkodniki jak i choroby mogą migrować nawet przez ten krótki świąteczny czas i zasiedlić Wasze iglaki w ogrodzie.

To tyle byłoby na ten mijający rok 2019, oby następny nie był pod względem fitosanitarnym gorszy ! Korzystając z okazji, że jest to ostatni PROCAM FITO w tym roku, w imieniu Grupy Technicznej składamy Państwu życzenia. Dużo zdrowia w tym nadchodzącym 2020 roku. Do zobaczenia na polach w przyszłym roku wegetacyjnym. www.procam.pl