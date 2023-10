Owies lubi wczesny wysiew. Czy jednak forma ozima w Polsce się sprawdza? Czy będziemy siać owies jary jeszcze jesienią?

Zboża jare od kilku już lat sprawdzają się dość słabo - główną przyczyną takiego stanu rzeczy są wiosenne susze

Czy siew owsa w terminie jesiennym ma szanse na powodzenie w Polsce?

Owies jest teraz w cenie

Wczoraj wspominaliśmy o siewie jęczmienia jarego jeszcze jesienią. Okazuje się, że nie tylko jest to możliwe, ale też pozwala - przy odpowiedniej agrotechnice i optymalnym rozkładzie pogody - na uzyskanie lepszych plonów. Oczywiście taki siew niesie ze sobą także szereg ryzyk. Podobnie jest w przypadku owsa - można go siać jesienią, ale tu sprawa wygląda zupełnie inaczej. Co do zasady praktykuje się bowiem siew owsa jarego w klasycznym wiosennym terminie, a owies ozimy jako taki wciąż stanowi pewne novum.

Polska znajduje się w ścisłej światowej czołówce jeśli chodzi o produkcje owsa. W naszym kraju owies wysiewany był w poprzednich latach na powierzchni 450 - 500 tys ha. Z pewnością na popularność tej rośliny wpływ mają stosunkowo niskie wymagania co do stanowiska, niemniej sumarycznie areał owsa w kraju spada. Tymczasem na rynku, jak się okazuje, brakuje owsa. Ten jest w tej chwili wyceniany lokalnie wyżej niż żyto czy pszenżyto. Być może - choćby ze względu na nieco niższe wymagania stanowiskowe i pokarmowe część rolników będzie zainteresowana uprawą tej rośliny w bieżącym sezonie.

Łagodniejsze zimy będą sprzyjać siewom owsa ozimego

Pierwsze doświadczenia z owsem ozimym w Polsce mogły wiązać się z mieszanymi uczuciami. Niestety roślina ta dość przeciętnie radziła sobie w warunkach polskich zim. Obecnie wciąż udział owsa ozimego w zasiewach nie jest duży, ale po części dlatego, że nie wszędzie da się go siać. Najlepiej udaje się w warunkach pogodowych Polski południowo - zachodniej. Zdecydowanie trudniej owies ozimy radzi sobie w bardziej surowym klimacie Polski północno - wschodniej. Niemniej próby z siewem tego zboża pojawiają się w całej Polsce.

Kilkuletnie doświadczenia z owsem ozimym wskazują, że może on plonować około 2 tony więcej aniżeli owies jary. Za optymalny termin siewu przyjmuje się tu czas do połowy października. Dlaczego nie poźniej? Ze względu na konieczność rozkrzewienia się jeszcze jesienią. Zalecenia wspominają nawet o tym, by najlepiej siew przeprowadzić do końca września. Zakładanie plantacji owsa ozimego końcem października czy początkiem listopada może być nieco ryzykowne, niemniej tu sytuacja jest zbliżona do tej jaką mamy z pozostałymi zbożami ozimymi - ze względu na łagodniejsze zimy, w zasadzie przez cały czas pełzającą wegetację w grudniu czy styczniu, siewy ozimin mogą być nieco odciągane w czasie. Ale jest to zawsze ryzyko.

Forma ozima owsa popularna jest m.in. na Wyspach Brytyjskich. W Anglii, Irlandii Północnej, Walii, Szkocji czy Irlandii plony sięgają nawet 10t/ha, przy czym klimat jest tam łagodniejszy niż w Polsce, co jest ważne w kontekście zimowania. Jednakże i polskie zimy stają się stosunkowo łagodne, co sprzyjać może właśnie siewom owsa ozimego.

Dodajmy, że o ile w naszym kraju jak dotąd przeważa forma jara, to już rolnicy w Zjednoczonym Królestwie czy Irlandii preferują owies ozimy - udział w ogólnym areale owsa formy ozimej to nawet 75%.

Owies jary wysiewany późną jesienią?

Jeśli chodzi o klasyczny owies jary to w Polsce pojawiały się już sytuacje, że ten wysiewany był jesienią. Są gospodarstwa, które próbują takiego terminu siewu, a rolnicy praktykujący tę technologię zwracają uwagę, że plonuje lepiej niż w przypadku siewu wiosennego. Ale jest jeden warunek - jeśli nie wymarznie. Ryzyko wymarznięć przy srogiej zimie jest dosyć duże - jeśli nie pojawi się odpowiednia ilość okrywy śnieżnej, która zagwarantowałaby odpowiednią temperaturę roślinom. Bądź co bądź siew owsa jarego jesienią, a w zasadzie późną jesienią, jest dość ryzykowny. Nie ma żadnych zaleceń dotyczących takiej technologii. Raczej promuje się rozwiązanie jakim jest owies ozimy. Przy czym forma ozima powinna być wysiewana - jak wspomnieliśmy wcześniej - do końca września., ewentualnie połowy października.

Jeśli jednak forma jara przetrwa zimę to może pozwolić na uzyskanie lepszego plonu, tym bardziej, że owies lubi wczesne siewy. Niemniej taką praktykę traktować należy raczej jako pewne doświadczenie. jednak kto wie - być może w kolejnych latach, jeśli średnie temperatury zimą będą wzrastać, pojawi się także więcej prób późno jesiennego siewu owsa jarego. Już teraz często praktykowane są siewy nawet w styczniu i lutym. Być może czas ten jeszcze bardziej nie przesunie się w kierunku jesieni.