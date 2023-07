Kukurydza na tle kraju jest bardzo zróżnicowana, w pasie centralnym oraz w rejonach woj. lubuskiego i kujawsko-pomorskiego susza daje się we znaki. Nieco lepiej pod względem opadów wyglądają plantacje na południu i południowym wschodzie kraju. Padają już pierwsze ceny kukurydzy mokrej w kontraktach oraz sprzedawanej na pniu. Jakie stawki są oferowane?

W szacunkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, powierzchnia pod uprawę kukurydzy wynosi za rok 2023 ponad 1,8 mln ha. Mimo prognozowanych spadków jej zasiewów, jest to podobny areał względem ubiegłego roku. Czy wraz z rosnącymi nakładami na produkcję (głównie skok cen za materiał siewny), może zmniejszyć się popularność kukurydzy w kraju? Pytamy dr. inż. Romana Warzechę, eksperta z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie o perspektywy i opłacalność uprawy kukurydzy na bieżący sezon.

Kukurydza dotknięta niedoborem opadów

Plon kukurydzy kształtuje się we wczesnych fazach rozwojowych, ale realizowany jest w okresie kwitnienia i nalewania ziarna, czyli w momencie krytycznego zapotrzebowania na wodę. W regionach gdzie bilans wodny jest niewielki, plantacje kukurydzy sięgają często po pas. Niskie rośliny, o małej biomasie dają marne rokowania na plon, a nawet na przeznaczenie jako biomasa kiszonkowa. Nawet jeśli pojawią się opady deszczu, przechodzące w ostatnich dniach przez Polskę, mogą nie wiele zdziałać.

-Plantacje są bardzo zróżnicowane, lepiej jest na południu, południowym wschodzie, czy w rejonach o w miarę dobrych glebach. Na doświadczeniach, które prowadzę na Mazowszu zaobserwowałem, że wcześniejsze siewy w tym roku sprzyjały rozwojowi kukurydzy, co pozwoliło jej na lepsze wykorzystanie zapasów wody w glebie. Wygląda na to, że nie trzeba za bardzo przejmować się chłodami, a siać wcześniej – wskazywał dr. inż. Roman Warzecha.

Jak dodawał, brak wody jest rekompensowany przez temperatury. -Opadów w rejonie doświadczeń nie było wiele, stąd przyrosty biomasy można tłumaczyć system fotosyntezy C4. Działa on tak, że przy zapasach wody rekompensuje nieco braki wody, w przyroście masy – mówił dr Warzecha.

Ceny kukurydzy w kontraktach 2023

Przy obecnej niepewności i destabilizacji rynkowej, prognozy cenowe na kilka miesięcy wcześniej są trudne do przewidzenia. Na ten moment, jak wskazują producenci kukurydzy, wstępne propozycje kontraktów oferowanych przez firmy skupowe wynoszą w granicach 500-600 zł/t za mokre ziarno.

-Cokolwiek by to było, to cena nie zadowala. Wzrosły koszty produkcji, pomijając już wahania w cenach nawozów, przede wszystkim znacznie wzrosły ceny nasion. Uważam, że to może być główny hamulec na następny sezon – nawet, jeśli teraz nie ma tak dużego spadku zasiewów kukurydzy – komentował dr Warzecha.

Koszty poniesione na produkcje rosną, więc zdaniem eksperta -aby cały biznes był opłacalny, to ceny powinny być na poziomie 1200/1300 zł/t za kukurydzę suchą, nie na poziomie 700-800 zł/t. Mamy do czynienia z inflacją i wahaniem cen ogólnie, więc ta cena gwarantowałaby opłacalność, a nie wyjście często na zero – podkreślał.

Sprzedaż kukurydzy na kiszonkę

W minionym sezonie wiele gospodarstw zdecydowało się na przechowywanie ziarna w rękawach, by zmniejszyć koszty przeznaczane na suszenie ziarna. Zdaniem dr Warzechy jest to sposób na oszczędność, ale stanowi gorszy materiał do obrotu na runku.

-Oczywiście koszty są mniejsze, niż przy suszeniu i jest to jakiś sposób przechowywania, ale głównie do zużycia w gospodarstwach, ewentualnie na bioetanol. Więcej było tej kukurydzy w rękawach, niż w poprzednich latach, ale to głównie do użycia w gospodarstwach. Nie jest to później pełnowartościowy materiał do sprzedawania, tak jak suszenie od razu – mówił.

Przy podejmowaniu decyzji o sprzedaży kukurydzy, warto rozważyć jej sprzedaż z przeznaczeniem na kiszonkę, której brakuje. -Przy marnej jakości kiszonki, obrót kukurydzy dedykowanej na ziarno, będzie w kierunku sprzedaży na pniu. Można się spodziewać większej liczby transakcji sprzedaży na pniu, dla tych którym brakuje biomasy paszowej – tłumaczył dr Warzecha.

Aktualnie ceny na portalach ogłoszeniowych, jeśli chodzi o sprzedaż kukurydzy na pniu są dość rozpięte. Przeważnie podawany jest zakres od 5 do 11 tys. zł/ha, najczęściej pada przedział 8-9 tys. zł/ha. Cena jest zróżnicowana zależnie od jakości plantacji - najdroższe oferty są proponowane przy roślinach wysokich, o dorodnej masie zielonej.