Pfeifer & Langen Polska: pierwsze nasiona buraków już wysiane

Pomimo utrzymujących się nocami niskich temperatur w rejonach kontraktacyjnym należącym do cukrowni Pfeifer & Langen Polska rolnicy rozpoczęli siew buraków cukrowych.

Do 23 marca tego roku rolnicy zasiali już 1750 ha buraków cukrowych. Pierwsze siewy rozpoczęły się już 15 marca. Siewy trwają już we wszystkich rejonach kontraktacyjnych: w Środzie Wlkp, Gostyniu i Miejskiej Górce, a także w Glinojecku na Mazowszu, zarówno w technologii bezorkowej jak i konwencjonalnej.

Problemem jest pogoda bowiem niskie temperatury nocą nie sprzyjają ogrzewaniu się gleby. Dodatkowo słoneczne dni i nocne przymrozki w marcu skutecznie osuszają pola przeznaczone do siewu buraka cukrowego.

W tym roku przed akcją siewną Pfeifer & Langen Polska zakupił 10 dodatkowych nowych siewników. Plantatorom udostępnił je na zasadzie odsprzedaży z wydłużonym terminem płatności lub wynajął.

Plantatorzy wysiewający buraki dla tej niemieckiej firmy zakupili także 8 kolejnych agregatów do uprawy pasowej. To oznacza, że rośnie popularność tego sposobu uprawy. Jego zaletą jest ograniczenie liczby przejazdów przez pole. To powoduje oszczędność czasu pracy i zużycia oleju napędowego. Poza tym zwiększa się efektywność nawożenia, a ryzyko erozji gleby zostaje bardzo ograniczone. Z tego powodu z roku na rok wzrasta powierzchnia pól, na których plantatorzy stosują uprawę pasową.

Duże zmiany na rynkach rolnych i przede wszystkim na rynku nawozów w ostatnich miesiącach powodowały gorące dyskusje na temat opłacalności poszczególnych roślin. W lutym Pfeifer & Langen Polska podniósł cenę zarówno buraków skupionych w kampanii 2021 jak i zakontraktowanych na sezon 2022/2023. Obecnie cena buraków wynosi 34 Eur/t, natomiast buraki stawka za buraki pozakontraktowe wynosi 100 zł/t. Ze względu na to, że w ostatnim czasie zarówno na europejskim jak i światowym rynku nastąpił wyraźny wzrost cen cukru, niewykluczone jest, że ceny buraków będą dalej rosły.