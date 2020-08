Planujesz siew rzepaku? Wybierz odpowiednią technologię dla swojego gospodarstwa

Odpowiednia technologia produkcji rzepaku ograniczy występowanie chwastów w plantacji i poprawi plonowanie. Poznaj technologię, z którą osiągniesz zysk!

Czym jest technologia produkcji rzepaku Clearfield®? To połączenie nasion CL, uzyskanych w drodze tradycyjnej hodowli, tolerujących Imazamox (znajdujący się między innymi w produkcie Cleravis) z herbicydem Cleravis® 492,5 SC. W efekcie otrzymujemy nie tylko rozwiązanie problemów w zwalczaniu chwastów, w tym uciążliwych z rodziny kapustowatych. Zyskujemy również poprawę plonowania i parametrów jakościowych nasion rzepaku. Technologia ta rozpoczyna się bowiem od właściwego doboru odmiany materiału siewnego.

Na technologię Clearfield® składają się specjalne nasiona rzepaku CL oraz herbicyd Cleravis® 492,5 SC. Źródło: BASF

Dlaczego polecamy Cleravis® 492,5 SC?

Plantatorzy rzepaku wiedzą, jak ważną rolę w uprawie tej rośliny pełnią stosowane herbicydy. Preparat Cleravis® 492,5 SC zawiera aż trzy substancje aktywne. Co ważne, posiadają one dwa mechanizmy działania: nalistny i doglebowy. Tym samym zapewniają długą ochronę herbicydową od zastosowania aż do zbiorów. Cleravis® 492,5 SC to również skuteczna i wygodna aplikacja w terminie powschodowym. Ponadto można stosować go wraz z fungicydami (triazole), insektycydami i nawozami dolistnymi, w zależności od sytuacji polowej.

Cleravis® 492,5 SC bardzo skutecznie zwalcza chwasty dwuliścienne. Radzi sobie doskonale z uciążliwymi chwastami takimi jak rzepakochwasty, a także:

● samosiewami konwencjonalnego rzepaku ozimego,

● stulichą psią,

● stuliszem lekarskim,

● tasznikami,

● tobołkami.

Warto dodać, że produkt ten również skutecznie zwalcza jednoroczne chwasty jednoliścienne.

Co zyskujemy pozbywając się wyżej wymienionych uciążliwych chwastów?

Usunięcie tych chwastów, a zwłaszcza osypanego w poprzednich sezonach rzepaku ozimego (w szczególności na polach które w przeszłości dotknięte były gradobiciem) i rzepakochwastów, istotnie wpływa na zmniejszenie zawartości kwasu erukowego i zmniejszenie zawartości glukozynolanów oraz wzrost zaolejenia. A usunięcie pozostałych chwastów, w tym uciążliwych, to również zmniejszenie zanieczyszczeń.

Clearfield® jest stosowany w Polsce od lat

Technologia produkcji rzepaku Clearfield® nie jest zupełną nowością. Stosowana jest bowiem od roku 2013. Z technologii korzystały gospodarstwa, w których rzepakochwasty występowały na plantacjach tak masowo, że zagłuszały całkowicie wysiany rzepak. Nawet kilkunastoletnia przerwa w uprawie rzepaku nie wpływała na zmniejszenie ilości rzepakochwastów. Z tego powodu plantacje były likwidowane. Wprowadzone zastosowanie produktu Cleravis® rozwiązało ten problem. W wielu przypadkach pozwoliło to na wznowienie uprawy.

Od kilku sezonów rolnicy z powodzeniem stosują Cleravis® również tam, gdzie samosiewy rzepaku z poprzednich lat stały się chwastem w aktualnie zasianej odmianie CL. Zastosowanie tej technologii pozwoliło otrzymać zakładaną obsadę. W technologii tradycyjnej nie byłoby to możliwe. Często siejąc 40-50 roślin/m2 po wschodach stwierdzali wzrost obsady nawet do 80-100 roślin rzepaku/m2.

Cleravis® skutecznie eliminuje samosiewy. Sprawia, że „karmimy i prowadzimy” tylko te rośliny, które zostały wysiane. Produkt zapewnia tym samym bardzo dobre warunki do wzrostu, rozwoju i przezimowania odmian Clearfield®.

Warunki klimatyczne

Ostatnie sezony to często lokalnie nieprzewidywalne warunki klimatyczne w czasie siewów rzepaku lub wkrótce po wschodach. Głównym problemem była susza. Nierzadko występowała przez długi czas. Wtedy wschody rzepaku po 11–14 dniach były niewyrównane. Kolejny problem to intensywne opady deszczu. W mijającym sezonie wystąpiły bezpośrednio po zasiewie, 24 sierpnia, negatywnie wpływając na obsadę roślin.

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów oraz duża elastyczność w wyborze terminu zabiegu to główne atuty środka Cleravis® 492,5 SC. Źródło: BASF

W tych skrajnych warunkach produkt Cleravis® umożliwia podjęcie decyzji po wschodach. Jeżeli obsada i kondycja roślin będzie rokować opłacalne plony, to wtedy podejmujemy decyzję o jego zastosowaniu. Dodatkowym atutem jest fakt, iż na wykonanie zabiegu mamy czas nawet do 4 tygodni po siewie. To daje bardzo dużą elastyczność w doborze optymalnego terminu jego zastosowania. Natomiast, jeżeli podejmujemy decyzje o likwidacji plantacji (z różnych powodów, np. w wyniku żeru rolnic), to możemy zasiać wszystkie rośliny. W takiej sytuacji Cleravis® może poczekać do następnego sezonu w magazynie.

Czym się kierować przy wyborze terminu stosowania i dawki produktu Cleravis®?

Przede wszystkim fazą rozwojową oraz występującymi gatunkami chwastów. Również bierzemy pod uwagę system uprawy (orkowa, bezorkowa czy siew bezpośredni).

Uprawa orkowa a Clearfield®

Stosując technologię Clearfield® w uprawie orkowej, możemy zrezygnować z zabiegu graminicydem na chwasty jednoliścienne, w tym samosiewy zbóż. Tym samym pozwoli to zaoszczędzić nieco pieniędzy. Jednak wtedy wymagana jest cierpliwość w oczekiwaniu na efekt. Imazamoks na widoczny efekt potrzebuje ok. 3 tygodni w zależności od temperatury (im wyższa, tym krócej).

Uprawa bezorkowa i siew bezpośredni

Jak wygląda sytuacja w uprawie bezorkowej i siewie bezpośrednim?

W tym wypadku konkurencja ze strony chwastów jednoliściennych, a zwłaszcza samosiewów zbóż, stanowi poważne zagrożenie. Z tego powodu zabieg graminicydem należy wykonać wcześniej (przed zastosowaniem produktu Cleravis®). Już w fazie ukazania się pierwszej pary liści rzepaku (najbezpieczniejszy będzie tu Focus® Ultra 100 EC), zabieg pozwoli zlikwidować tę konkurencję. Następnie późniejsze zastosowanie produktu Cleravis® skutecznie zwalczy kiełkujące samosiewy zbóż z głębszych warstw.

Przy uprawie bezorkowej i siewie bezpośrednim problemem jest kompensacja chwastów takich jak:

● wyczyniec polny (lubuskie, opolskie, dolnośląskie),

● chaber bławatek,

● fiołek polny

Z wyczyńcem polnym musimy walczyć we wszystkich uprawach. Tym bardziej zasadne jest stosowanie najpierw graminicydu a następnie produktu Cleravis®.

Na polach „chabrowych” polecam stosowanie produktu zawierającego chlopyralid. Możemy zastosować go łącznie z produktem Cleravis® + Dash® HC. Jeżeli w momencie aplikacji, chaber jest w fazie ukazywania się pierwszej pary liści i widzimy jeszcze wschodzące siewki, wtedy proponuję wykonanie zabiegu tylko Cleravis® + Dash® HC. Zabieg produktem zawierającym chlopyralid wykonujemy za ok 10–14 dni. Wynika to z faktu, że chaber wschodzi przez całą jesień. W przypadku silnej kompensacji fiołka polnego i chabra zalecamy mieszaninę produktu Cleravis® z produktem zawierającym aminopryalid i chlopyralid.

Jak i czym zwalczyć samosiewy rzepaku CL w roślinach uprawianych następczo?

W rzepaku CL mechanizm odporności na imazamoks zawarty w produkcie Cleravis® oparty jest na tradycyjnych metodach hodowli. Nie jest to GMO. Odmiany CL uzyskano w drodze krzyżowania (mieszańce F1). Jednak już w następnym pokoleniu F2 (samosiewy) odporność na imazamoks spada.

Po zbiorze rzepaku odmian CL zaczekaj na deszcz lub silne rosy. Pobudzi to osypany rzepak do kiełkowania. Jednocześnie resztki po kombajnie płytko i równomiernie rozciągnąć po polu. Idealna będzie do tego brona ścierniskowa.

Następnie odczekać i wykonać płytką uprawę ścierniskową w czasie wschodów pozostałych osypanych nasion rzepaku, co pobudzi pozostałe nieskiełkowane nasiona do wschodów. W fazie 3–4 liścia zniszczyć mechanicznie lub chemicznie. Najczęściej po rzepaku wysiewana jest pszenica lub inne zboża. Wtedy polecana jest uprawa uproszczona. Kategorycznie unikać orki „razówki” lub też jednorazowego talerzowania. W ten sposób przemieścimy nieskiełkowane nasiona osypanego rzepaku głębiej.

W pozostałych uprawach również i w kukurydzy, zwalczanie nie stanowi problemu. Najwięcej pytań jest od plantatorów buraka cukrowego. Już w 2013 roku plantatorzy tej rośliny, w województwie opolskim zastosowali Cleravis® w rzepaku odmian CL. Po zbiorze w 2014 roku wysiana była pszenica a po niej burak cukrowy. Do zwalczania samosiewów rzepaku w powiecie głubczyckim zastosowano metamitron. Wykorzystano technologię dawek dzielonych. Wszystkie samosiewy rzepaku zostały zlikwidowane. Pozostałe gospodarstwa oprócz metamitronu zastosowały również lenacyl – efekt był podobny.

Samosiewy odmian rzepaku CL są wrażliwe na wiele substancji aktywnych stosowanych w innych uprawach.

Substancje zwalczające samosiewy rzepaku. Źródło: BASF

Biorąc pod uwagę zamieszczone powyżej informacje, zachęcamy do zastosowania technologii Clearfield® w uprawie rzepaku. Pamiętajmy, iż ta technologia produkcji rzepaku zaczyna się od doboru właściwych odmian z oznaczeniem CL. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż obecnie dostępne odmiany CL wyróżniają się bardzo wysokim i stabilnym plonowaniem. Ten atut także przemawia za zastosowaniem technologii Clearfield® w gospodarstwie.

