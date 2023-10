Plon Fest to pierwsza edycja spotkań polowych poświęconych międzyplonom. Pierwsza, ale miejmy nadzieję, że nie ostatnia. Na spotkaniu w Miłoszycach w województwie dolnośląskim mówiono nie tylko o korzyściach płynących ze świadomego doboru międzyplonów - podejmowano także tematykę naszego wpływu na jakość gleby oraz praktycznych aspektów likwidowania międzyplonów.

- mówiła na początku Kornelia Kajda, dyrektor firmy eAgronom Polska.

Spotkanie odbyło się na polach Grzegorza Kity, rolnika z powiatu oławskiego. Jak podkreślała Kornelia Kajda - zaangażowanie G. Kity i jego świadomość rolnictwa jest na bardzo wysokim poziomie. Rolnik oprócz pracy w gospodarstwie, gdzie wraz z wujem zajmuje się produkcją roślinną, prowadzi także swój kanał na platformie YouTube i zajmuje się usługami rolniczymi.

Wydarzenie odbyło się dzięki kooperacji Grzegorza Kity oraz firm eAgronom oraz Nasiona Wronkowski. Oprócz głównych organizatorów swój wkład w imprezę miały także inne firmy, m.in. Mat-Part, APV, Agro-Masz, które użyczyły sprzętu do pokazów polowych.

Radosław Zalewski z firmy eAgronom oraz Remigiusz Waligóra z Nasiona Wronkowski przygotowali wykład dotyczący roli międzyplonów w poprawianiu jakości gleby.

Najczęściej w warunkach polskich widzimy zawartość węgla organicznego w glebie na poziomie 0,5 - 1 %. Tymczasem według standardów międzynarodowych, aby zabezpieczyć glebę przed procesem tzw. pustynnienia, czyli tej erozji wietrznej, tego co jest widoczne np. każdej wiosny, zawartość węgla organicznego powinna być na poziomie co najmniej 2%. Oznacz to, że jeśli punktem bazowym jest dla nas 1% zawartości węgla organicznego w glebie, aby przejść o jeden procent, musimy doprowadzić aż 30 ton węgla organicznego do gleby.