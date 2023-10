Plony owsa 2023. Którą odmianę wybrać do siewu?

Jak sprawdził się owies w badaniach COBORU? fot.M. Tyszka

Spośród zbóż jarych owies jest wysiewany najczęściej. W tym roku cieszył się większym zainteresowaniem, co widać po areale zasiewów. To tymczasowa tendencja czy jednak owies stopniowo wraca do łask? Rozpatrując owies w płodozmianie na kolejny sezon, podpowiadamy za COBORU, na które odmiany warto postawić.

Podajemy za COBORU wstępne wyniki plonowania odmian zbóż jarych, z doświadczeń porejestrowych w ramach badań PDO 2023.

Owies sprawdza się na słabych glebach, w płodozmianie stanowi dobry przedplon dla innych zbóż. Ma jednak spore wymagania wodne.

Po wysokich cenach owsa z początku roku (nawet powyżej 1000 zł/t) zboże to jest wyceniane aktualnie w stawkach 670-750 zł/t. Uprawa owsa w Polsce Powierzchnia uprawy owsa w Polsce wynosi ponad 450 tys. ha, za rok 2023 ARiMR szacował areał zasiewów na poziomie powyżej 499 tys. ha. Pośród zbóż jarych jest on wybierany najchętniej ze względu na szeroką tolerancję co do stanowiska, znaczenie fitosanitarne dla przedplonów, czy możliwość uprawy w zbożowej monokulturze. Jego zastosowanie w ostatnim czasie także sprawdziło się jako alternatywa dla paliw opałowych, jednak wykorzystanie zboża jako opału to już odrębna kwestia. Czytaj więcej Czy owies wróci do łask? Owies tak jak pozostałe zboża jare, w tym sezonie często kształtował plon pod wpływem niedoboru opadów. Jak sprawdził się w badaniach COBORU? Czytaj więcej Jakie ceny zbóż? Żniwa kukurydziane hamuje deszcz. Mimo to w skupach ograniczenia dostaw Plony owsa jarego w 2023 r. Poniższe wyniki pochodzą z programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), prowadzonego przez COBORU. Jak zaznacza ośrodek, wyniki z roku 2023 pochodzą ze wszystkich doświadczeń, lecz mogą jeszcze ulec niewielkiej zmianie. Obecnie w Krajowym Rejestrze znajduje się 38 odmian owsa jarego, w tym 35 zwyczajnego i 3 nagiego. Wszystkie odmiany przydatne są głównie do uprawy w nizinnych rejonach kraju. W poniższym zestawieniu przeważają odmiany z rodzimych hodowli. Są to głównie odmiany żółtoziarniste, wyjątek stanowi odmiana Gniady o brązowej barwie łuski. Czytaj więcej Najlepiej plonujące odmiany pszenicy jarej w 2023 W roku 2023 wzorzec stanowiły odmiany: Rambo, Gepard i Kozak ze średnim plonem 61,6 dt/ha. Dla owsa zwyczajnego najwyższym plonem ziarna w roku 2023 wykazały się odmiany Agent (103% powyżej wzorca) i Rambo (102% powyżej wzorca). Odmiany owsa nagiego dawały plon niższy od wzorca. Adorator i MHR Harem uzyskały kolejno 70 i 69% wzorca. Owies zwyczajny i nagi. Plon ziarna odmian. Źródło: COBORU Jak podkreśla COBORU, w badaniach hodowlanych głównym celem dla rozwoju owsa jest poprawa plenności odmian, obniżenie udziału łuski, zwiększenie odporności na choroby i osypywanie. W przypadku nasilenia chorób, w ostatnich latach w doświadczeniach najczęściej obserwowano objawy mączniaka prawdziwego, rdzy owsa oraz helmintosporiozy. Czytaj więcej Phoma, czyli sucha zgnilizna kapustnych - groźna nawet późną jesienią

