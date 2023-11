Po co nam bioróżnorodność i czym ona jest?

ajprościej można by powiedzieć, że jest nią różnorodność wszystkich żywych organizmów żyjących w różnych ekosystemach, fot. farmer.pl

Bioróżnorodność to, bioróżnorodność tamto… Poświęca się jej dużo uwagi i dużo o niej mówi, ale czy tak naprawdę wiemy, na czym polega, na co wpływa i jak ją wesprzeć? Czy jest zależna od praktyk rolniczych? A może to rolnictwo jest zależne od niej?

O tym, jak ważnym zagadnieniem jest obecnie ochrona i poprawa bioróżnorodności, świadczy choćby ustanowienie w 2020 r. w Brukseli „Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030”. W opublikowanym przez Komisję Europejską komunikacie zwrócono uwagę na krytyczny stan bioróżnorodności na świecie i związane z tym zagrożenia dla zdrowia i dobrostanu ludzi i zwierząt, bezpieczeństwa żywnościowego i wszystkich sektorów gospodarki – w tym rolnictwa. Jak czytamy w dokumencie: „jako opiekunowie naszych gruntów rolnicy odgrywają kluczową rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej. To oni jako jedni z pierwszych odczuwają skutki utraty różnorodności biologicznej, ale są też jednymi z pierwszych, którzy będą czerpać korzyści z jej odbudowy”. Po co nam bioróżnorodność? Według definicji Konwencji o różnorodności biologicznej z 1992 r. różnorodność biologiczna, czyli bioróżnorodność, oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których są one częścią. Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami. Najprościej można by powiedzieć, że jest nią różnorodność wszystkich żywych organizmów żyjących w różnych ekosystemach. Zmienność między nimi i sieci wzajemnych powiązań są tym, co stanowi podstawę funkcjonowania naszej planety. Gdy w tej skomplikowanej biologicznej konstrukcji zabraknie choćby jednego elementu, zaburzony zostaje cały system (...).

