Obecnie w skupach cena tony rzepaku kosztuje nawet poniżej 2 tys. zł. Jakie są prognozy długoterminowe na najbliższe miesiące dla tego gatunku?

O takie prognozy pokusili się analitycy Banku Credit Agricole w najnowszym numerze kwartalnika Agro Mapa Wiosna 2023 r. O cenach pszenicy i kukurydzy już pisaliśmy, teraz skupimy się na prognozach dotyczących roślin oleistych.

Po ile będzie rzepak?

Jak zauważają eksperci Banku, w ostatnich miesiącach doszło do dalszego, wyraźnego spadku cen roślin oleistych. Co było tego powodem? Przede wszystkim jest to wynik poprawy sytuacji popytowo-podażowej, zmniejszenia niepewności na rynku, odpływu kapitału spekulacyjnego, a także kontynuacji ukraińskiego eksportu roślin oleistych drogą morską.

- Sytuacja popytowo-podażowa na rynku roślin oleistych jest obecnie lepsza niż na rynku zbóż, stąd odnotowany w ostatnich miesiącach spadek cen roślin oleistych był głębszy niż w przypadku zbóż. Uważamy, że ze względu na relatywnie wysoką opłacalność produkcji, kolejny sezon przyniesie dalszą odbudowę zapasów roślin oleistych, a w konsekwencji kontynuację spadku cen. Uwzględniając tendencje na globalnym rynku roślin oleistych oraz czynniki krajowe prognozujemy, że cena rzepaku w Polsce na koniec 2023 r. wyniesie ok. 2230 zł/t oraz ok. 2050 zł/t na koniec 2024 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy jest dalszy przebieg wojny w Ukrainie, realizacja porozumienia w sprawie ukraińskiego eksportu roślin oleistych przez Morze Czarne, kształtowanie się cen ropy naftowej i warunki agrometeorologiczne wśród największych producentów i eksporterów roślin oleistych – czytamy w kwartalniku Agro Mapa.

Co się dzieje u nas w Polsce?

Wielu rolników zdecydowało się na przechowywanie nasion rzepaku ze zbiorów 2022.

- Wydawało się, że jest to racjonalna decyzja w obliczu rosnącej inflacji i nieprawdopodobnie rozchwianego rynku nawozów, gdzie różnice cen dochodziły do kilkuset złotych w krótkich odstępach czasu. Tymczasem ceny rzepaku, jak i zbóż, systematycznie spadają. Przyczyn jest pewnie kilka, ale najważniejsze to – światowy rynek oleistych, zwłaszcza duże zbiory soi, ale również rzepaku w Kanadzie i Australii. W Europie też zebrano ok. 3 mln ton więcej niż rok wcześniej. W Polsce dodatkowo rynek destabilizowany jest przez napływ rzepaku z Ukrainy, którego przyjechało od 0,7 do 1,0 mln ton. Dane są rozbieżne, ponieważ po przekroczeniu naszej granicy rzepak, czy też pszenica lub kukurydza, są poza kontrolą i nie wiadomo, czy został w Polsce, czy wyjechał gdzieś dalej – informuje Juliusz Młodecki, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych na łamach najnowszego numeru Informatora KZPRiRB Nasz Rzepak.

Jak zaznacza dalej, jeśli do tych wyżej wspomnianych danych dołoży się nasze rekordowe zbiory ok. 3,8 mln ton, to okazuje się, że przed zbiorami 2023 będziemy mieli najwyższe w historii zapasy rzepaku.

- Pierwsze oceny pokazują, że może to być nawet ponad 1 mln ton. Wielką niewiadomą jest w związku z tym poziom cen ze zbiorów 2023. Oczywiście nie da się teraz ocenić plonów i zbiorów w bieżącym sezonie, ale sytuacja zewnętrzna budzi spory niepokój. Dochodzą do tego duże niejasności związane z systemem dopłat bezpośrednich – podkreśla w Naszym Rzepaku Młodecki.

Źródło: Agro Mapa Wiosna 2023

Co się dzieje na świecie w produkcji roślin oleistych?

Tutaj jest tzw. klęska urodzaju. Bo zgodnie z prognozą USDA (U.S. Department of Agriculture) z 8 marca br., jak czytamy w Agro Mapie, światowa produkcja nasion i owoców najważniejszych roślin oleistych w sezonie 2022/2023 zwiększy się do 629,9 mln t wobec 607,1 mln t w sezonie 2021/2022 (+3,8%), co będzie przede wszystkim efektem wyższych zbiorów soi (+4,7%, na co złożyły się rekordowe zbiory w Brazylii i silny spadek produkcji w Argentynie z uwagi na dotkliwą suszę w tym kraju) oraz rzepaku (16,6%, w głównej mierze z uwagi na powrót zbiorów w Kanadzie do poziomu średniej wieloletniej po odnotowanej dwa lata temu suszy, a także wyższe zbiory w UE). Przeciwny wpływ będzie miał silny spadek zbiorów nasion słonecznika (-12,2%), głównie z powodu niższych zbiorów w Ukrainie (-40,6%).

- Zgodnie z prognozą USDA globalne zużycie nasion i owoców roślin oleistych w sezonie 22/23 zwiększy się do 630,3 mln t wobec 605,0 mln t w sezonie 21/22 (+4,2%). Istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu ich światowego spożycia są utrzymujące się wysokie ceny ropy naftowej, co sprzyja zwiększonemu wykorzystaniu roślin oleistych do produkcji biopaliw. W efekcie, po uwzględnieniu zapasów początkowych, zapasy końcowe nasion roślin oleistych w sezonie 22/23 zmniejszą się do 117,3 mln t wobec 117,7 mln t w sezonie 21/22 (-0,3%), a wskaźnik zapasy końcowe/zużycie spadnie do 18,6% wobec 19,5% - informują analitycy Banku Credit Agricole.

Z szacunków USDA wynika też, że produkcja rzepaku w sezonie 2022/2023 zwiększy się do 86,3 mln t wobec 74,0 mln t w sezonie 21/22 (+16,6%).

- Wzrost produkcji rzepaku będzie efektem znaczącego wzrostu zbiorów w Kanadzie (+38,2%), które powrócą do poziomów obserwowanych przed odnotowaną dwa lata temu suszą. Światowe zużycie rzepaku w sezonie 22/23 zwiększy się do 83,8 mln t wobec 76,1 mln t w sezonie 21/22 (+10,1%). W efekcie zapasy końcowe w sezonie 22/23 wzrosną do 6,7 mln t wobec 4,2 mln t w sezonie 21/22 (+58,4%). W konsekwencji wskaźnik zapasy końcowe/zużycie zwiększy się do 8,0% wobec 5,5%, co oznacza istotną poprawę sytuacji popytowo-podażowej na światowym rynku rzepaku – czytamy w Agro Mapie.