Już niebawem rozpoczną się siewy kukurydzy. Tymczasem jak wyglądają prognozy cen kukurydzy mokrej w tym sezonie?

Ceny mokrej kukurydzy nie napawają mogą być niezbyt atrakcyjne

Wracamy do cen sprzed 2 lat, a koszty są dużo wyższe

Ceny kukurydzy - duża niewiadoma

Przy tak dużej destabilizacji rynkowej mówienie o cenach na kilka miesięcy wcześniej jest dużą niewiadomą. Niemniej pewnym punktem odniesienia mogą być choćby propozycje kontraktów. Co prawda na rynku takich propozycji jak dotąd nie ma zbyt wiele, jednak wstępne oferty kontraktów to 600 - 620 zł/t. W pewnym sensie potwierdzają to prognozy analityków - niektóre założenia przyjmują delikatny spadek cen w ciągu roku i minimalne odbicie się jesienią. Oczywiście prognozy de facto zawierają wiele niewiadomych. Na ten moment nie jestesmy przecież w stanie oszacować ani faktycznych zbiorów, ani sytuacji w handlu międzynarodowym za kilka miesięcy. Niemniej jest to jakaś wytyczna ceny.

Wysokie koszty = niski dochód netto

Jeśli sytuacja się potwierdzi to cena, choć niektórzy powiedzą, że przecież wyższa niż w latach poprzednich (poza sezonem 2021 i 2022), nie będzie zbyt atrakcyjna. Biorąc pod uwagę koszty ponoszone na każdy hektar uzyskanie choćby niewielkich pieniędzy na czysto będzie możliwe tylko przy dość wysokich plonach.

Gospodarstwa, które nawozy zakupiły w okresie jesiennym, około 2000 zł muszą przeznaczyć na nawóz na każdy hektar (przy założeniu, że podane zostanie 200 kg mocznika/ha oraz 250 kg NPK 6 - 20 - 30). Pamiętajmy, że mocznik kosztował wówczas nawet 5000 zł/t, a ceny Polifoski 6 oscylowały w granicach 4500 - 4600 zł/t. Założenie z powyższego przykładu to dość delikatne nawożenie, bez większego szaleństwa.

Koszt nasion to w tym sezonie również spore kwoty. Jednostka kukurydzy ziarnowej (opakowanie 50000 nasion) to minimum 400 zł, jednak przy odmianach z nieco wyższej półki przekraczamy 500 zł / js. Przy współczynniku x1,6 (zakładając, że na hektar wysiewamy 80000 nasion) koszt nasion/ha to około 800 zł.

Ochrona herbicydowa to w niemal wszystkich sytuacjach przynajmniej 200 zł/ha. W kukurydzy tyle dobrego, że od strony “ochroniarskiej” zazwyczaj udaje się ją uprawiać bez ochrony fungicydowej i i insektycydowej. .

Drogie paliwo i utrzymanie maszyn

Jednakże oprócz środków do produkcji pozostaje nam jeszcze wiele innych pozycji po stronie rachunku kosztów. Trudno przewidzieć stawki za usługowe koszenie. Biorąc pod uwagę delikatne spadki cenowe paliwa można teoretycznie powiedzieć, że jest szansa na nieco tańsze zbiory. Z drugiej strony wciąż bardzo wysokie są ceny części i serwisu. To z kolei będzie się przyczyniało do wysokich nakładów ponoszonych na utrzymanie maszyny. Przyjmijmy więc, że transport + zbiór to 600 zł/ha. Wysokie ceny paliw i wspomniane nakłady na utrzymanie parku maszynowego również znacznie podnoszą koszt. Tu nakład będzie znacznie różnił się w zależności od gospodarstwa, ale licząc wszystkie prace w polu (orka, uprawa, siew, nawożenie, ochrona etc. ) + utrzymanie maszyn można przyjąć średni koszt na poziomie 700 zł/ha. Czyli sam zbiór, transport oraz paliwo to 1300 zł/ha.

Dochodzą jeszcze inne wydatki - podatek, często ubezpieczenie. W przypadku dzierżaw także czynsze dzierżawne. Przy zakupie ziemi także spłaty kredytu. Jednak nawet licząc sam podstawowy wariant ubezpieczenia i podatek mamy kolejne 200 zł/ha.

Przy niewygórowanych tak naprawdę kosztach ponosimy nakład na poziomie 4500 zł/ha. Gospodarstwa, które nawóz zakupiły wiosną, będą miały oczywiście niższe koszty nawożenia (nawet o 40 - 50%). Aczkolwiek wszystko wskazuje, że większość rolników towar zakupiło jeszcze przed obniżkami cen i udział “drogiego” nawozu w gospodarstwach jest znacznie wyższy aniżeli towaru po spadkach cenowych.

Przynajmniej 8 ton na koszty?

Jeśli ceny na poziomie 600 zł/t się potwierdzą to w większości przypadków nawet 8t/ha będzie tylko pokrywać poniesione nakłady. Zarobek przy 10 t/ha to tylko 1200 zł. Niestety w świat idzie informacja, że przecież ceny są wyższe niż w poprzednich latach i za drożyznę w sklepach w dużej mierze odpowiadają rolnicy. Tymczasem rolnicy nie mają żadnego wpływu na ceny. Tak naprawdę cena kukurydzy na takim poziomie byłaby naprawdę uczciwa, ale przy kosztach sprzed dwóch - trzech lat. Przy obecnym poziomie nakładów na produkcję jest stanowczo za niska. A co jeśli kukurydza będzie jeszcze tańsza? Takiej myśli absolutnie nie dopuszczamy, jednak już nie takie rzeczy widzieliśmy w ostatnich miesiącach.