Chciałoby się powiedzieć, że widać światełko w tunelu. Ale niestety tak nie jest. Na kilka dni przed żniwami rzepak jest wyceniany bardzo nisko

Czy może być taniej? Z ekonomicznego punktu widzenia oczywiście, że nie. Ale wyceny rzepaku pokazują, że... w zasadzie dlaczego nie?

Tak tanio nie sprzedawaliśmy od lat. Nie produkowaliśmy tak drogo jeszcze nigdy

Czy susza pomoże w podwyżce cen?

Zauważmy, że po długim, wydawałoby się niekończącym, okresie spadków, trend spadkowy cen rzepaku w pewnym momencie wyhamował. Bo chyba niżej już się nie da? Niestety da się. Docierają do nas sygnały, że ceny rzepaku mogą być jeszcze niższe. Oby tylko na fałszywych alarmach się skończyło, bo tak naprawdę cena rzepaku już doszła do granic absurdu.

Aktualne wyceny rzepaku oscylują w okolicach 1550 - 1800 zł/t. Na ten moment są to wyceny jeszcze nieadekwatne do tego, co będzie działo się trakcie żniw. Nikt nie wie jeszcze do końca, jak będą plonować rzepaki i ile świeżego towaru wejdzie na rynek. Jednego możemy być pewni - rekordowych plonów nie będzie. Ponad pół kraju boryka się z dużą duszą, pozostałe części Polski mniej lub bardziej doświadczyły okresowych niedoborów wody. Chowacz brukwiaczek początkiem wiosny dopełniał dzieła zniszczenia skutecznie uszkadzając łodygi na licznych plantacjach. Także plony, choć lokalnie pewnie wysokie, w ogólnym rozrachunku nie będą duże. Czy przez niższe plony możemy mieć nadzieję na lepsze ceny? I tak, i nie. Teoretycznie na rynek trafi być może mniejsza ilość surowca, ale polskiego. A pozostaje przecież towar zagraniczny. Co prawda z suszą kłopoty ma wiele państw europejskich, ale w tym sezonie wydaje się, że rzeczywista wartość produkcji rolnej oraz wyniki plonowania mają niewielki wpływ na kształtowanie cen. Te w dużej mierze są zupełnie odrealnione. Bo wydaje się, że w dużej mierze kosztem rolnika rynki chcą łagodzić skutki inflacji.

Cena niższa - potrącenia na poziomie sprzed roku...

Nie ma sensu przesadnie spieszyć się ze zbiorami rzepaku. Choćby ze względu na wysokie potrącenia. Każdy procent powyżej wartości bazowej (wilgotność na poziomie 9%) skutkuje znacznymi potrąceniami w cenach (zazwyczaj 35 - 45 zł/t). Tak więc kosząc rzepak o wilgotności 11% przy cenie na poziomie 1700 zł/t tracimy aż 90 zł i finalnie uzyskujemy 1610 zł/t. To ponad 5% ceny bazowej. Na 10 tonach to już 900 zł, czyli przy takiej dostawie tracimy tylko na samej wilgotności pół tony rzepaku. W ubiegłym roku takie potrącenia może nie bolały, ale w tym sezonie to bardzo wysokie stawki. Zwróćmy jeszcze uwagę, że - co ciekawe - wiele firm taką samą kwotę potrąceń stosowało przed rokiem, przy znacznie wyższej cenie. Czy nie należałoby stawki potrąceń dostosować do aktualnej sytuacji?

Jeśli chodzi o zaolejenie to standardowo jest ono ustalane na 40 lub 42%. Przy niskim zaolejeniu część punktów skupowych będzie stosować potrącenia. Niestety niewiele firm dopłaca do wyższej zawartości oleju... Oczywiście dodatkowe potrącenia będą stosowane w przypadku zanieczyszczeń powyżej 2%. Tak więc w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji - przy niskim zaolejeniu, zanieczyszczeniu oraz wyższej wilgotności można na tonie stracić nawet kilkaset złotych.

Jest światełko w tunelu?

Czy jest szansa na rzepak po 2000 zł/t? Niewielka, ale jest. Niestety jest też duża szansa, co przykre bardziej prawdopodobna, że może być jeszcze taniej. Zwłaszcza w momencie, kiedy na rynku pojawi się dużo towaru. Miejmy nadzieję, że ten scenariusz się nie zrealizuje. Biorąc jednak pod uwagę sytuację na rynku skupowym podczas żniw jęczmiennych jest to realne - im więcej towaru wprowadzano na rynek, tym popyt stawał się niższy, doprowadzając do kolejnych obniżek (choć lokalnie ceny utrzymywały się na poziomie zbliżonym do początków zbiorów jęczmion).

Z drugiej jednak strony prognozy niejednokrotnie już nie sprawdzały się. Bo przecież od lat słyszymy, że znów będą rekordowe zapasy, a jednocześnie mówi się, że człowiek zmienia klimat na gorsze i pojawiają się coraz częstsze susze. To jak to w końcu jest? Susze coraz częściej a ciągle nowe rekordy? Wciąż większe zapasy magazynowe? Tym razem rekordów nie będzie. A skoro przez wojnę mniej towaru wjeżdża na rynki światowe ze wschodu to i zapasy magazynowe powinny się obniżać, prawda? Jeśli dojdzie do tego susza to logika wskazywałaby na to, ze ceny powinny drgnąć w górę.

Gorzej być nie może? Już nic nas nie zdziwi

Śruta rzepakowa jest droższa od samego rzepaku. Jest to sytuacja nieakceptowalna i absurdalna do granic możliwości. Ceny nawozów wieloskładnikowych? Proszę bardzo - za tonę rzepaku kupimy jednego big baga Polifoski (0,5 t). Albo jedną paczkę rzepaku hybrydowego. Doszliśmy do granic absurdu cenowego, ale jego końca nie widać.

W wielu gospodarstwach, które posiłkowały się zakupami terminowymi, rzepak miał spłacać faktury. Okazuje się, że przy tej cenie, a dodatkowo suszy w dużej części kraju, rzepaku nie starczy na pokrycie zobowązań względem firm. Czyli nie ma pieniędzy na odnowienie produkcji. Problemów rolnictwa rządzący chyba nie chcą zauważać, bo coraz to nowe programy pomocowe to tylko nerwowe poszukiwanie wyjścia z sytuacji patowej do której doprowadzono przez wiele zaniedbań od czasu rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Nasz rynek w żadnym stopniu nie był chroniony przed zalewem towaru zza wschodniej granicy. Tymczasem w tej chwili rolnictwo jest naprawdę nad przepaścią.