Niestety ceny rzepaku spadają i według prognoz analityków Banku Credit Agricole, będą jeszcze spadać. Co jest tego powodem?

Na to pytanie odpowiadają autorzy Kwartalnika Agrobiznesu „Agro Mapa”. Konkretnie w numerze Zima 2022 Agro Mapy piszą o prognozach cen. O tych dotyczących pszenicy i kukurydzy napisaliśmy w poprzednim artykule poniżej. Teraz skupiają się na rzepaku.

Jakie prognozy zbiory roślin oleistych?

Jak podają analitycy Credit Agricole, zgodnie z prognozą USDA (Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa) z 9 grudnia br. światowa produkcja nasion i owoców najważniejszych roślin oleistych w sezonie 2022/2023 zwiększy się do 644,4 mln t wobec 604,1 mln t w sezonie 21/22 (+6,7%), co będzie przede wszystkim efektem wyższych zbiorów soi (+10,0%, głównie za sprawą rekordowych zbiorów w Brazylii) oraz rzepaku (14,0%, w głównej mierze z uwagi na powrót zbiorów w Kanadzie do poziomu średniej wieloletniej po ubiegłorocznej suszy).

- Przeciwny wpływ będzie miał silny spadek zbiorów nasion słonecznika (-11,5%), głównie z powodu niższych zbiorów w Ukrainie, gdzie według USDA produkcja obniży się o 42,9%). Zgodnie z prognozą USDA globalne zużycie nasion i owoców roślin oleistych w sezonie 22/23 zwiększy się do 637,3 mln t wobec 605,4 mln t w sezonie 21/22 (+5,3%). Istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu ich światowego spożycia są utrzymujące się wysokie ceny ropy naftowej, co sprzyja zwiększonemu wykorzystaniu roślin oleistych do produkcji biopaliw. W efekcie, po uwzględnieniu zapasów początkowych, zapasy końcowe nasion roślin oleistych w sezonie 22/23 zwiększą się do 121,4 mln t wobec 114,4 mln t w sezonie 21/22 (+6,2%), a wskaźnik zapasy końcowe/zużycie wzrośnie do 19,1% wobec 18,9% - czytamy w Agro Mapie.

Co z produkcją samego rzepaku? Ta zgodnie, z szacunkami USDA w sezonie 2022/2023 zwiększy się do 84,3 mln t wobec 74,0 mln t w sezonie 21/22 (+14,0%).

- Wzrost produkcji rzepaku będzie efektem znaczącego wzrostu zbiorów w Kanadzie (+38,1%), które powrócą do poziomów obserwowanych przed ubiegłoroczną suszą. Światowe zużycie rzepaku w sezonie 22/23 zwiększy się do 81,9 mln t wobec 75,9 mln t w sezonie 21/22 (+7,8%). W efekcie zapasy końcowe w sezonie 22/23 wzrosną do 6,8 mln t wobec 4,3 mln t w sezonie 21/22 (+57,0%). W konsekwencji wskaźnik zapasy końcowe/zużycie zwiększy się do 8,3% wobec 5,7%, co oznacza istotną poprawę sytuacji popytowo-podażowej na światowym rynku rzepaku – przedstawiają analitycy Credit Agricole.

Źródło: Credit Agricole

Jakie ceny rzepaku w 2023 r.?

W tym wypadku przedstawiciele Banku również pokusili się o prognozy. Zauważyli, że ceny roślin oleistych, w ostatnich miesiącach wyraźnie spadły. Z czego to wynikało? Jak czytamy w Agro Mapie, spadek ten wynikał z poprawy sytuacji popytowo-podażowej, zmniejszenia niepewności na rynku, odpływu kapitału spekulacyjnego, a także wznowienia ukraińskiego eksportu roślin oleistych drogą morską.

- Sytuacja popytowo-podażowa na rynku roślin oleistych jest obecnie o wiele lepsza niż na rynku zbóż, stąd odnotowany w ostatnich miesiącach spadek cen roślin oleistych był głębszy niż w przypadku zbóż. Uważamy, że ze względu na relatywnie wysoką opłacalność produkcji, kolejny sezon przyniesie dalszą odbudowę zapasów roślin oleistych, a w konsekwencji kontynuację spadku cen – podano w kwartalniku.

Do jakich poziomów obniżą się ceny rzepaku w Polsce?