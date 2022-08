Już tylko pojedyncze plantacje rzepaku nie poszły pod kosę. Przeważnie plony są w magazynach, niekoniecznie firm skupowych, tylko u gospodarzy. Jakie są ceny nasion rzepaku?

Te po ostatnich dniach raczej stabilizacji osiągnęły spadki. Zdecydowana większość firm za tonę rzepaku oferuje mniej niż 3 tys. zł, a najniższa z zebranych wartości to 2800 zł/t. Jeszcze 12 sierpnia w cennikach dość często pojawiała się 3 z przodu. Teraz tylko trzy firmy oferują 3 tys. zł.

Na giełdach towarowych też spadki. To efekt najnowszego raportu USDA, który został upubliczniony w piątek późnym popołudniem naszego czasu. Co w nim się znajduje? Otóż mówi się tam o rekordowych prognozach produkcji soi i rzepaku. Światowa produkcja nasion oleistych w USDA wzrosła o 2,9 mln ton do 646 mln t. Na spadek cen rzepaku wpłynęły też notowania ropy naftowej, które wyceniane są znacznie poniżej 100 USD/baryłę.

Cena rzepaku – 16 sierpnia 2022 r.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych kolejny raz udostępniło najnowsze ceny rzepaku. Podane ceny są za standardowy rzepak technologiczny - wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie. Zwykle jest to też loco magazyn kupującego w zł/t.

Źródło: KZPRiRB

Dzienne ceny skupu rzepaku w kraju w zakładach przetwórczych według KZPRiRB z 16 sierpnia 2022 r.:

ADM Czernin – 2940 (2890*),

ADM Szamotuły – 2940 (2890*),

Agrolok Osiek (Różewo) – 3000 (2960),

Bastik – 2950,

Bielmar - 2940,

Bunge (magazyn Brzeg, Kruszwica) – 2930 (2875*),

Grupa Wilmar – 2890,

Komagra (Kosów Lacki) – 2890,

Komagra (magazyny własne) – 2870,

Komagra (Tychy) – 2890,

Mosso (Radziejowice) – 2900,

Mosso (Siedliszcze) – 2900,

ZT Bodaczów – Viterra – 2910.

Dzienne ceny skupu rzepaku w kraju w firmach pośredniczących według KZPRiRB z 16 sierpnia 2022 r.