Jak podaje w mediach społecznościowych Przemysław Błażejewski broker z BST Brokers, Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) prognozuje rekordowe zbiory soi na świecie w sezonie 2023/24.

-IGC prognozuje globalne zbiory soi na świecie w sezonie 2023/24 na rekordowym poziomie 396,0 mln ton, tj. o 2,0 mln ton mniej w porównaniu do prognozy z sierpnia br., ale o 28,5 mln ton więcej niż zebrano w sezonie 2022/23. IGC przewiduje przede wszystkim wzrost produkcji soi w Argentynie do 44,0 mln ton (+102,3% sezon do sezonu) i Brazylii do 160,0 mln ton (+3,2%). Z kolei, produkcja soi w USA może wynieść 112,8 mln ton, tj. o 3,0% mniej sezon do sezonu – wskazuje ekspert.