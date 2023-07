Żniwa w wielu regionach zostały przerwane. Złe warunki pogodowe nie pozostają bez wpływu na ceny i potrącenia.

Ceny zbóż są niskie. Szansą na uzyskanie lepszej wyceny jest dostarczenie pszenicy konsumpcyjnej, ale deszcze pogarszają jakość zbóż

Uwaga na ziarno powyżej 15% wilgotności - wiele skupów nie przyjmie takiego surowca

Konsumpcja w dwóch kategoriach

Niedawno wspominaliśmy o niskim poziomie białka w pszenicy. Niestety pomimo ogólnych dobrych parametrów to właśnie ten czynnik niejednokrotnie uniemożliwia sprzedaż pszenicy w kategorii konsumpcyjnej. Niektóre firmy zakupując ziarno konsumpcyjne dzieli je na dwie kategorie. Konsumpcja - nazwijmy ją "drugiej klasy" - wyceniana jest na 830 - 880 zł/t. Pszenica konsumpcyjna o najlepszych parametrach wyceniana jest na 870 - 920 zł/t - tu jednak wszystkie wartości muszą być na najwyższym poziomie, a wspomniane wcześniej białko przekraczać nawet 14% (w zależności od wymagań skupującego).

Pszenica paszowa jest wyceniana na 780 - 840 zł/t. Pszenżyto z kolei oscyluje w okolicach 640 - 690 zł/t, a żyto 570 - 640 zł/t.

Zwróćmy uwagę, że w części firm skupowych obowiązują potrącenia za zanieczyszczenia nieużyteczne. Tutaj wartość bazowa to standardowo 2%. Tymczasem za zanieczyszczenia powyżej od ceny dnia stosowane są potracenia na poziomie 1 - 2%.

Mokre ziarno to same problemy - zwłaszcza w tym sezonie

Problemem w tym sezonie mogą być mokre zboża. Pogoda w żniwa nas nie rozpieszcza - zbiory są co chwila przerywane przez opady deszczu, a miejscami nie ma żadnych szans na wjazd w pole z powodu drobnych, ale za to ciągłych opadów. Niestety mokre ziarno to same problemy niezależnie od przeznaczenia towaru. Surowiec powyżej 16% w zasadzie nie nadaje się do przechowywania, a ziarno mające wilgotność w okolicach 14,5% może być co prawda magazynowane, ale nie przez bardzo długi czas. Tymczasem wilgotność pszenicy w niedzielę w okolicach Wrocławia oscyluje często w granicach 16 - 17% (zdarzają się plantacje o niższej wilgotności, ale tylko na słabszych stanowiskach gdzie w sobotę nie przechodziły opady deszczu). Potrzebny byłby jeden dzień z silnym nasłonecznieniem, by ziarno uzyskało odpowiednią wilgotność. Tymczasem już w poniedziałek ponownie mają pojawić się niewielkie, ale jednak, opady deszczu. Tak więc część gospodarstw ryzykuje i kosi zboża w chwilach przerwy od opadów na granicy dopuszczalnej wilgotności.

Nie warto jednak kosić zboża o wskazaniach wilgotnościowych powyżej 14,5 - 15 %. W przypadku sprzedaży problemy mogą być bardzo duże. Część skupów w najmniejszym stopniu nie jest zainteresowana zakupem takiego mokrego ziarna, a inne stosują potrącenia (co jest zrozumiałe, bo jednak zboża muszą trafić na suszarnię, a to generuje dodatkowe koszty). W wielu przypadkach cena jest obniżana wówczas o 2% wyceny bazowej za każdy punkt procentowy przekraczający 14,5% wilgotności. Przy cenie pszenicy na poziomie 800 zł/t w takim układzie odejmowane jest więc np. przy wilgotności 15% 16 zł/t. Przy dostawie 20 ton to 320 zł "w plecy". Jeszcze inne firmy za pszenicę powyżej bazowej wilgotności odejmują od ceny znacznie wyższe kwoty - od 20 do nawet 40 zł za każdy procent.