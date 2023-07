Co może łączyć piłkę nożną z produkcją ziemniaków. Okazuje się, że gdyby zlikwidować PZPN to na powrót zostalibyśmy ziemniaczaną potęgą.

Po przegranym meczu z Mołdawią, który odbył się już prawie trzy tygodnie temu pojawiło się mnóstwo memów, analiz i proponowanych rozwiązań wyjścia z kryzysu. Jednak całkiem niedawno natrafiłem na bardzo ciekawe podejście do sprawy, dodatkowo nawiązujące do rolnictwa. Zresztą zobaczcie sami.

O tak ciekawą i nieoczywistą analizę w związku z przegranym przez naszych piłkarzy meczem z Mołdawią pokusił się Mateusz Babiarz. Jak podaje serwis polskikosz.pl jest on na co dzień trenerem drugoligowego zespołu z Przemyśla i zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży. Po godzinach, zajmuje się sportami zimowymi i pracuje jako ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Aktywnie komentuje także sport na serwisie.

Polska w czołówce producentów

Cóż wypadało by dopisać, że przy średnich plonach ziemniaków w Polsce wynoszących około 30 t/ha, produkcja ziemniaka w Polsce zwiększyłaby się ogółem o jakieś 1 650 000 t co pozwoliłoby nam zająć 7 miejsce na świecie w ilości wyprodukowanych ziemniaków. Tuż za krajami takimi jak: Chiny, Indie, Ukraina, Rosja, USA, i Bangladesz z produkcją wynoszącą około 9 950 000 ton. Polska po zmianach zbierałaby około 9 100 000 ton (obecnie jest to około 7 500 000 t). Obecnie jesteśmy jako kraj na 8 miejscu na świecie pod względem produkcji ziemniaków tuż za Niemcami.

Gdyby jednak brać pod uwagę tylko kraje EU to w produkcji ziemniaka zajmujemy drugie miejsce zaraz za naszymi zachodnimi sąsiadami, za nami jest Francja, która produkuje ziemniaków minimalnie mniej.

A w przypadku urodzaju i plonów wyższych niż 30 t/ha bylibyśmy pod względem produkcji ziemniaków być może nawet na 6 miejscu przeganiając Bangladesz i plasując się tuż za USA, które produkuje ponad 20 000 000 ton ziemniaków rocznie.

Kiedyś byliśmy drudzy

Był jednak taki okres w naszym kraju, kiedy to zajmowaliśmy drugie miejsce w produkcji ziemniaków na świecie. Jak wskazują statystyki z lat 70 każdy Polak zjadał wtedy około 166 kg ziemniaków rocznie, a produkcja wynosiła 46 596 000 ton. Powierzchnia uprawy ziemniaków w latach 60, 70 i 80 wynosiła 2 500 000 ha stanowiła 18 proc. udziału w strukturze zasiewów. Połowa zbiorów bulw była wykorzystywana jako pasza dla zwierząt. Poniżej fragment kroniki filmowej z lat 80.