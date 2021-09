Po owocach ich poznacie

To już prawie koniec naszej przygody w drugim sezonie Agrorewolucji! Na początek wpadamy z kamerą na żniwa do Andrzeja. U naszego bohatera, jak sam przyznaje, największa rewolucja zaszła nie tyle na polu, co przede wszystkim w głowie i sposobie myślenia. Efekty tego zobaczymy na wadze, a później... Andrzej zaprosi Grześka na zwiedzenie gospodarstwa Państwa Bardowskich, które zna prawie tak dobrze, jak swoje własne. Później zaglądamy do Dzika na żniwa pszenicy. Wynik okazuje się bardzo satysfakcjonujący, więc na koniec przenosimy się na gospodarstwo do Nieprofesjonalnego. Tu również czeka nas zwiedzanie, a także mały pokaz gotowania. Zobaczcie to koniecznie!