Końcem roku szacunek zbiorów podsumował również Główny Urząd Statystyczny. W roku 2022 padł rekord zasiewu kukurydzy w kraju, czy zbiory będą równie wysokie? Przyglądamy się wynikom GUS-u.

Wedlu informacji publikowanych przez GUS, powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno zwiększyła się w porównaniu do roku 2021, o około 19%. Zasiewy kukurydzy ziarnowej wyniosły blisko 1,2 mln ha. W przypadku kukurydzy uprawianej na zielonkę, tu notowany jest spadek areału uprawy. W stosunku do 2021 r. powierzchnia jest mniejsza o ok. 9% i wynosi ponad 0,6 mln ha.

Warunki wegetacji kukurydzy

W ocenie GUS, tegoroczne warunki pogodowe na ogół nie były sprzyjające rozwojowi roślin kukurydzy. Plon ukształtowały nie tylko niskie opady atmosferyczne, lecz w dużym stopniu obniżona temperatura podczas siewu kukurydzy.

-Niskie temperatury powietrza w kwietniu i maju połączone z niedoborem opadów deszczu spowodowały, że siewy kukurydzy były opóźnione, a wschody roślin wydłużone w czasie i nierównomierne. Poprawa warunków pogodowych w czerwcu i lipcu sprzyjała właściwemu wzrostowi roślin. Wysokie temperatury powietrza w sierpniu, przy jednocześnie niskich opadach atmosferycznych o nierównomiernym rozkładzie, hamowały wzrost i rozwój roślin kukurydzy – podaje GUS.

Obserwowane w wielu rejonach kraju (zwłaszcza w środkowo-zachodniej części) przesuszenie gleby powodowało podsychanie roślin w trakcie rozwoju (szczególnie na glebach lżejszych). Nieco lepsza sytuacja panowała głównie we wschodniej części kraju, gdzie opady były bardziej regularne. Tam rośliny osiągnęły właściwą masę i wysokość, a kolby były dobrze wypełnione ziarnem.

Przez opady deszczu we wrześniu, zbiory przeprowadzono nieco później niż w latach ubiegłych. Żniwa kukurydzy ziarnowej rozpoczęto w październiku, a powszechnie prowadzono w listopadzie. Według szacunków GUS, do końca listopada ziarno kukurydzy zebrano z ok. 80% powierzchni zasianej.

Jakie plony kukurydzy?

Plonowanie roślin w ubiegłym sezonie było znacznie zróżnicowane. Zależnie od opadów deszczu zbiory różniły się regionalnie, a nawet lokalnie. Plony kukurydzy na ziarno są mniejsze od uzyskanych w 2021 r. o 7% i wynoszą średnio 69,8 dt/ha. Jednak zbiory kukurydzy uprawianej na ziarno oszacowano na ok. 8,3 mln t, tj. o ok. 11% więcej od ubiegłorocznych. W przypadku zbiorów na zielonkę, zasoby ocenia się na ok. 29,9 mln t tj. o 11% mniej od wyniku z 2021 r.