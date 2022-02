Podtopione oziminy - jakie będą konsekwencje?

Tegoroczne przedwiośnie nie daje oziminom "taryfy ulgowej". Wysmagane silnymi wiatrami i zalane wodą wystartowały z wegetacją, cały czas czekając na azot. Przyszłość plantacji może być niepewna.

Na polach liczne zastoiska

Przedwiośnie 2022 r. to nie tylko wichury, orkany i burze, ale także wysoki poziom wód. Wiele stacji wodowskazowych, zwłaszcza na północy kraju, odnotowuje przekroczenie stanów ostrzegawczych w rzekach. Obfitość wody widać także na polach uprawnych, gdzie woda nie wsiąka już w głębsze warstwy profilu glebowego, lecz stagnuje na powierzchni, co świadczy o maksymalnym wysyceniu profilu glebowego wodą. Roztapiająca się po zimie pokrywa śnieżna lub lodowa bądź spadający deszcz nie mogą wówczas wnikać w głąb gleby.

Zastoiska wodne najpierw widoczne są oczywiście w zagłębieniach terenu. Na powstawanie zastoisk szczególnie narażone są pola o wadliwych stosunkach wodno-powietrznych i z podeszwą płużną, wymagające melioracji bądź głęboszowania.

Placowe wypadanie roślin

Podtopione plantacje roślin ozimych narażone są na wymakanie, czyli straty w obsadzie roślin na skutek ich zalania. Jakie jednak reakcje roślin i zachodzące w nich procesy prowadzą do obumierania podtopionych roślin?

- W największym uproszczeniu dochodzi do pozbawienia korzeni roślin dostępu do tlenu co skutkuje brakiem możliwości pobierania wody, składników odżywczych i transportu w stronę pędu. Prowadzi to do objawów więdnięcia pędu i obumarcia korzeni, co dalej może prowadzić do śmierci rośliny. Nawet krótkotrwały okres zalania może znacząco wpłynąć na produkcję biomasy i plon rośliny - tłumaczy to zjawisko w rozmowie z "Farmerem" dr Łukasz Wojtyla z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rozmiar strat zależny jest od tego, jak długo rośliny będą pozostawać pod wodą, jednak szacuje się, że już 48 godzin zalania może doprowadzić do uszkodzenia roślin i odbić się na plonie, z zaznaczeniem, że im wyższa temperatura powietrza, tym szybciej nastąpi wyczerpanie tlenu i rośliny "uduszą się".

W konsekwencji na wielu plantacjach ozimin problemem mogą stać się placowe braki w obsadzie. Rośliny, którym uda się przeżyć, mogą być bardziej narażone na choroby takie jak zgorzel siewek.

Zastoiska utrudnią prace polowe

W wielu lokalizacjach oziminy wznowiły już wegetację i wyczekują na dostarczenie azotu, co do tej pory nie było możliwe ze względu na obowiązujące przepisy. Gdy z nawożeniem azotowym będzie można ruszyć 1 marca, stagnująca na polach woda znacznie utrudni, a zapewne nierzadko uniemożliwi wjazd na pole z rozsiewaczem.

Jeżeli sytuacja nie poprawi się w ciągu najbliższych tygodni, pod znakiem zapytania staną także zasiewy roślin jarych. Na zalanych polach nasiona mogą zbutwieć i nie wykiełkować, co doprowadzi do przerzedzenia wschodów. Warunki na polach zdecydują także o terminowości zasiewów.