Z hasłem „pogoda nie rozpieszcza” mamy do czynienia praktycznie co roku. Obecny sezon nie wygląda obiecująco, a doświadczamy tego od wiosennej kontynuacji wegetacji roślin. Jak wypada rok 2022 względem ubiegłych lat, konkludujemy na podstawie informacji publikowanych przez IMGW.

Jak podaje IUNG-PIB, aktualnie susza uderza najdotkliwiej w zboża jare i ozime, truskawki oraz krzewy owocowe.

Od 21 marca do 20 maja 2022 roku, deficyt wody dla roślin uprawnych występował w całym kraju.

Podobnie jak w tym roku, ubiegły sezon był bardziej wilgotny we wschodniej części Polski, a północ kraju należała do części z mniejszą ilością opadów.

Z każdej strony rolnik styka się z przeszkodami, jeśli nie wywindowane ceny paliw, środków ochrony roślin i nawozów, to wahania cen płodów rolnych i rosnąca inflacja… można by wyliczać. Dołóżmy do tego niesprzyjające warunki pogodowe i mamy gotowy punkt zapalny.

Susza powszechnie obecna w krytycznych momentach wzrostu roślin

Rozpoczynając od wejścia roślin w ruszenie wegetacji, w wielu miejscach kraju przedwiośnie doskwierało niedostatkiem wody gruntowej (po łagodnej zimie). Opóźniano zastosowanie startowej dawki nawożenia azotem, czekając na jakikolwiek opad atmosferyczny. Marzec był miesiącem na przeważającym obszarze kraju suchym, bądź bardzo suchym, dlatego też rośliny nie wykorzystywały w pełni otrzymanej dawki azotu z powodu braku możliwości jego przemieszczenia się.

Jak podaje IMGW, pod względem opadowym na przeważającym obszarze Polski, kwiecień był w normie opadowej. Natomiast maj, od początku miesiąca charakteryzował się znikomą sumą opadów. Najgorzej wypadały pod tym względem województwa Wielkopolskie i Lubuskie, z opadami do połowy miesiąca wynoszącymi kolejno 2,9 mm i 3,7 mm. Kształtującym się zbożom ozimym nie sprzyjały długotrwałe braki opadów. Już w tym momencie widoczne były pożółknięte, bądź skręcone liście na pszenicy ozimej.

Pożółknięte liście dolne w pszenicy ozimej efektem deficytu wody, Fot.KM

Długotrwały deficyt wody, był sporym problemem w czasie kwitnienia rzepaku. Niedostatecznie nawodnione plantacje redukowały plon. Widoczne było przede wszystkim odrzucenie pąków w wierzchołkowej części kwiatostanu, które zasychały i nie wiązały się na nich łuszczyny. Cierpiały również zboża jare, które z racji krótszego systemu korzeniowego, nie miały możliwości pobrania wystarczającej ilości wody z osuszonej już warstwy gleby. Z pozostałych roślin jarych, przeciągnięte zostały wschody soi, szczególnie w przypadku siewu opóźnionego. Nasiona dość długo siedziały w glebie, a pierwsze wschody pojawiały się często po 2-3 tygodniach od siewu.

Warte uwagi jest tegoroczne odchwaszczanie roślin. Środki ochrony nie tanieją, a w warunkach suszy ich skuteczność jest niska. Patrząc na wykonywane do tej pory zabiegi doglebowego odchwaszczania w soi, czy buraku cukrowym, skuteczność zabiegu jest praktycznie zerowa, a zabiegi korekcyjne powtarzane są kilkukrotnie.

Podsumowanie warunków atmosferycznych w roku 2021 (do zbiorów)

Rok 2021 pod względem opadowym, wg klasyfikacji Kaczorowskiej, został sklasyfikowany jako normalny. Średnia roczna suma opadów wyniosła 632,2 mm. Podobnie jak w tym roku, ubiegły sezon był bardziej wilgotny we wschodniej części Polski, a północ kraju należała do części z mniejszą ilością opadów, sklasyfikowanej jako sucha.

Ubiegła zima pozostawiła glebę dobrze nawilżoną, czego brakowało w roku obecnym. W marcu na obszarze Polski było na ogół sucho, co z pewnością wpłynęło na obniżoną zdolność pobierania azotu przez rośliny. Kwiecień był wyjątkowo chłodny w roku 2021, zboża bardzo długo się dokrzewiały, a w fazę strzelania w źdźbło weszły dopiero początkiem maja, przez to przesunęły się wykonywane zabiegi ochronne T-1 oraz odchwaszczające. Zimny i deszczowy maj przeciągał wschody roślin jarych oraz znacząco utrudnione były planowane zabiegi ochrony roślin. Kolejno pojawiło się ocieplenie, jako, że w powietrzu wilgotność była wysoka, a zabiegi ochrony spóźnione, panowały idealne warunki rozwojowe dla chorób grzybowych.

W czerwcu mieliśmy pierwsze informacje o doskwierającej suszy na północy kraju. Na plantacjach buraka cukrowego w kraju, obserwowano wysokie porażenie chwościkiem buraczanym. Częstym zjawiskiem były występujące burze i deszcze nawalne, niszczące uprawy roślin. Lipiec na przeważającym obszarze Polski mieścił się w przedziale od skrajnie suchego do suchego. Diametralnie zmieniły się warunki w sierpniu, w którym opady wyniosły 204% normy (średnio spadło 140 mm), przez co zbiory zbóż w wielu miejscach nie należały do najłatwiejszych.

Anomalia średnich miesięcznych sum opadów w Polsce w 2021 roku jako % normy z wielolecia 1991-2020, źródło: IMGW-PIB

Prognoza długoterminowa

Patrząc na prognozy długoterminowe, w czerwcu nie są prognozowane gwałtowne skoki temperatury. W lipcu IMGW przewiduje średnią temperaturę powietrza powyżej normy, natomiast sierpień ma być nieco chłodniejszy i bardziej deszczowy, głównie na północy Polski.

Czeka nas ciepłe lato z niewielką ilością opadów deszczu, co tylko zwiększy zjawisko obserwowanej suszy w kraju. Lokalnie występować będą burze i nawalne opady, co nie pomoże w odbudowie zasobów wodnych.