Przejdź na nowoczesną stronę rolnictwa! Syngenta zaprasza na specjalne wydanie spotkania polowego: Pola Klasy S. Wydarzenie odbędzie już 5 czerwca w Kostrogaju koło Płocka. Tematem przewodnim wydarzenia będą nowe technologie, czyli narzędzia rolnictwa precyzyjnego i rozwiązania biologiczne przeznaczone do ochrony upraw. Nie zabraknie bogatej kolekcji odmian Syngenty oraz technologii ochrony zbóż i rzepaku.

W tym roku Syngenta zaprasza na centralne spotkanie polowe z cyklu Pola Klasy S, które odbędzie się 5 czerwca (poniedziałek) w Kostrogaju koło Płocka. Nowa, atrakcyjna formuła wydarzenia z pewnością zaskoczy wielu odwiedzających, którzy znają tradycyjną formę tych spotkań.

Adres spotkania:

Gospodarstwo Rolne Maciej Gralewski

wieś Kostrogaj 29, Radzanowo

09-402 Płock, woj. mazowieckie

GPS 52.566359, 19.747838

Pola Klasy S w nowej, atrakcyjnej formule!

Tematem przewodnim spotkania będą NOWE TECHNOLOGIE, czyli rozwiązania biologiczne Syngenty i narzędzia rolnictwa precyzyjnego, jak np. narzędzie do skanowania gleby – Intera®Scan oraz system do zarządzania gospodarstwem –- Cropwise Operations. Nie zabraknie BOGATEJ KOLEKCJI ODMIAN rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, hybrydowego jęczmienia ozimego oraz technologii ochrony chemicznej. Ciekawostką będą mikropoletka uprawowe, strefa eksperta z prezentacją mieszalności produktów, informacją o ekoschematach oraz punktowy wysiew nawozu przy siewie kukurydzy (Kverneland PUDAMA i Yara). Wszystko to w nowej, atrakcyjnej formule oraz pod osłoną specjalnie przygotowanego namiotu. Dzięki temu, niezależnie od pogody, oglądanie przygotowanych atrakcji będzie komfortowe.

Udział w spotkaniu polowym wymaga rejestracji: online: https://meepla.online/syngenta/pl/lp lub telefonicznie: 694 080 080 (9.00-17.00, pon.- pt.) Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 9:00.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.syngenta.pl