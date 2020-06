Pola Klasy S online – rozmowa z Łukaszem Kownackim, Ekspertem Polowym Syngenta

Pola Klasy S online to dedykowany serwis firmy Syngenta, na którym rolnicy znajdą porady ekspertów, materiały filmowe prezentujące stan upraw i zalecenia dotyczące stosowania odpowiednich zabiegów. A to wszystko bez wychodzenia z domu!

Jakie lokalizacje odwiedzą w tym roku internauci w ramach projektu Pola Klasy S online?

Ten rok jest chyba dla wszystkich wyjątkowy. Przeszliśmy w erę cyfryzacji niemalże z dnia na dzień. Oczywiście w rolnictwie także dokonała się rewolucja internetowa. W tym sezonie rolnicy, którzy aktywnie poszukują świeżej i aktualnej wiedzy technicznej w internecie mają bardziej ułatwiony dostęp niż kiedykolwiek. Wielu doświadczonych agronomów oraz ekspertów z branży dzieli się bezpłatnie wiedzą z szerokim gronem rolników. Chcąc być częścią tej zmiany postanowiliśmy przenieść doskonale znane spotkania w ramach projektu Pola Klasy S do sfery online. Od marca dział wsparcia technicznego Syngenta regularnie transmituje do Internetu świeży oraz dopracowany materiał z siedmiu lokalizacji, położonych w całej Polsce.

Jakie informacje zamierzacie przekazać Internautom w swoich filmach z pól pokazowych?

Kochamy to co robimy i tą miłością do rolnictwa pragniemy zarazić innych. Mamy pełną świadomość, że pracujemy w branży która jest ważna, szczególnie teraz. W naszych filmach chcemy pokazać wszystkie rzeczy, które mogą być przydatne dla rolników. Sięgamy do naszej bogatej wiedzy i – nierzadko – kilkudziesięcioletniego doświadczenia. Mamy nadzieję, że użytkownicy to zobaczą i nam zaufają. W filmach pokazujemy jak prawidłowo określać fazy rozwojowe roślin, kiedy jest ten moment na prawidłowy i skuteczny zabieg, a kiedy z niego zrezygnować. To wszystko i jeszcze więcej

Jak wyglądasz Wasz dzień pracy i z jakich technologii korzystacie przy nagrywaniu materiału filmowego?

Praktycznie każdy z nas codziennie robi dziesiątki kilometrów lustrując plantacje w swoim regionie. Ustawiamy odpowiednio kamerę na statywie i na bieżąco dzielimy się naszą wiedzą oraz odpowiednimi rekomendacjami. Nie jest to łatwe zadanie - trema przed kamerą potrafi dopaść nawet w szczerym polu (śmiech). Dodatkowo korzystamy z najnowocześniejszych dronów. To niesamowite ile można zobaczyć z góry! Pomaga nam to szczególnie kiedy jest susza, sprzęt zdecydowanie ułatwia precyzyjną interpolację pól o słabej zasobności wodnej.

Czy taka forma polowej prezentacji może zastąpić bezpośredni kontakt z rolnikiem?

Myślę, że pokazy polowe w tradycyjnej formie to formuła, która była i jest najważniejszy środkiem komunikacji z rolnikami. Jednak dzięki technologii, możemy pozostawać z nimi w kontakcie nawet w tak trudnych dla nas wszystkich czasach. Za sprawą najwyższej rozdzielczości nagrań i doskonałego dźwięku, każdy może się poczuć jakby razem z nami odwiedzał pokazowe pola. Jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się na świeżym powietrzu, a tymczasem gorąco zapraszam do oglądania naszych filmów w ramach projektu Pola Klasy S online.

Więcej na: www.syngenta.pl/polaklasys

Już 10 czerwca o godzinie 19:00 Syngenta zaprasza wszystkich miłośników rolnictwa i sprawdzonych rozwiązań uprawowych na unikatowe wydarzenie Pola Klasy S Live dostępne na platformach społecznościowych Facebook oraz Youtube.

Aby wziąć w nim udział, należy zarejestrować się wcześniej za pomocą prostego formularza na stronie: www.syngenta.pl/pola-klasy-s/webinar-pola-klasy-s-live.