Podczas targów Polagra Premiery po raz kolejny przyznano nagrody Złoty Medal Grupy MTP. W konkursie nagradzane są produkty wyróżniające się innowacyjnością i wytwarzane w oparciu o autorskie rozwiązania. Kto znalazł się w gronie laureatów wśród produktów z produkcji roślinnej?

Prezentowane innowacyjne maszyny i najnowsze rozwiązania rolnicze są doceniane nagrodą „Złoty Medal Grupy MTP”. Oceny produktów dokonuje grono specjalistów reprezentujących branżę rolniczą. Sąd konkursowy w 2023 roku przyznał 27 Złotych Medali, w 2 kategoriach „Maszyny, urządzenia i usługi dla rolnictwa” oraz „Rośliny uprawne”. Przyjrzymy się tej drugiej kategorii.

Nagrodzeni w kategorii „Rośliny uprawne”

Laureatom przyznano 13 nagród. Poniżej przedstawiamy zestawienie wraz z opisem nagrodzonej odmiany.

1. Dańkowskie Alvaro żyto ozime – zgłaszający i producent: Danko Hodowla Roślin



Dańkowskie Alvaro - odmiana żyta populacyjnego o wysokim poziomie plonowania. Odmiana bardzo wczesna. Posiada właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych. Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby. Posiada bardzo dobrą odporność na choroby. Odmiana o nieco skróconym źdźble i wysokiej odporności na wyleganie co daje bezpieczeństwo uprawy. Dorodne, grube ziarno. Wysokie parametry jakościowe, na cele młynarsko piekarskie. Niska podatność na sporysz. Dobra krzewistość.

2. Elektra - odmiana pszenicy ozimej – zgłaszający i producent: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Pszenica ozima Elektra to odmiana o wysokim potencjale plonowania. Wpisuje się w założenia „Zielonego Ładu”, ponieważ dzięki bardzo dobrej odporności na choroby grzybowe przy jej uprawie można stosować obniżone dawki środków ochrony roślin.

3. Jęczmień jary Rekrut – zgłaszający i producent: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR

Posiada bardzo dobry profil zdrowotnościowy z dobrą odpornością na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę oraz ciemnobrunatną plamistość Cechuje się dobrą odpornością na wyleganie przed zbiorem Wzorzec COBORU od roku 2021.

4. Koniczyna łąkowa MHR Nela – zgłaszający i producent: Małopolska Hodowla Roślin



MHR Nela jest to odmiana diploidalna o wysokim potencjale plonowania i bardzo wysokiej zawartości białka. Odporna na okresowe niedobory wody, a warunkach wysokiej wilgotności wykazuje wysoką odporność na porażanie przez choroby grzybowe. Szybko odrasta po pokosach i tworzy gęstą zbitą ruń nie pozwalającą na wystąpienie obfitego zachwaszczenia. Przeciętnie plon nasion wynosi 4,5 q z ha, a w korzystnych warunkach do 6 q/ha. Dedykowana do użytkowania kośnego (na zielonkę i siano) zarówno w siewie czystym jak i w mieszankach z trawami. Odmiana wpisana do KR w 2022 roku.

5. Kukurydza SM Giewont – zgłaszający i producent: Hodowla Roślin Smolice - Grupa IHAR

Najlepiej plonująca odmiana pod względem suchej i świeżej masy w badaniach w grupie średnio późnej w dwuleciu badań rejestrowych COBORU w latach 2020 i 2021. Buduje bardzo wysokie rośliny o bogatym ulistnieniu, jedna z najwyższych badanych odmian w swojej grupie. Zalecana do uprawy na energetyczną kiszonkę na terenie całego kraju - bardzo duży udział kolb w zbieranej masie.

6. Łubin wąskolistny Agat – zgłaszający i producent: Hodowla Roślin Smolice - Grupa IHAR

W doświadczeniach rejestrowych 2017-18 osiągnęła najwyższy, ze wszystkich odmian łubinu wąskolistnego plon nasion 111% wzorca. Odmiana o typowej dla gatunku wysokości, rozgałęziająca się. Rośliny bardzo sztywne, z bardzo dużą odpornością na pękanie strąków oraz bardzo odporne (najwyższa odporność) na fuzaryjne więdnięcie. Nasiona średniej grubości o obniżonej zawartości alkaloidów (0,014%) i przeciętnej zawartości białka.

7. Łubin wąskolistny Zorba – zgłaszający i producent: Poznańska Hodowla Roślin



Zorba to najnowsza słodka odmiana łubinu wąskolistnego z Poznańskiej Hodowli Roślin. Rośliny dojrzewają bardzo równomiernie, a odmiana charakteryzuje się fenomenalnym plonem nasion, co zostało potwierdzone w badaniach COBORU. Nasiona mają jedną z najwyższych zawartości białka wśród odmian dostępnych na rynku.

8. Medalion - odmiana pszenżyta ozimego – zgłaszający i producent: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Pierwsza w Polsce bezostna odmiana pszenżyta ozimego zarejestrowana w 2020 roku. Brak ości to dodatkowa zaleta w przypadku przygotowywania zielonek i kiszonek z pszenżyta. Medalion od roku 2022 jest wzorcem plenności w COBORU co podkreśla wysoki potencjał plonowania tej odmiany. Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością, wysoką odpornością na choroby grzybowe i wyleganie. Dynamicznie rozwija się jesienią i bardzo dobrze się krzewi, dzięki czemu można go siać z powodzeniem w terminach późniejszych.

9. Pszenica ozima Liberia – zgłaszający i producent: Poznańska Hodowla Roślina



Pszenica ozima Liberia to najnowsza odmiana z Poznańskiej Hodowli Roślin. Stanowi zbiór najlepszych cech takich jak: wysokie i stabilne plonowanie w różnych warunkach, bardzo dobre parametry jakościowe ziarna, wysoka zimotrwałość oraz wybitna odporność na choroby i wyleganie.

10. Rzodkiewka Rumba F1 – zgłaszający i producent: PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.



Odmiana wczesna o kulistych, twardych i wyrównanych zgrubieniach. Skórka cienka, błyszcząca, jaskrawo czerwona. Miąższ matowobiały, delikatny w smaku. Tendencja do pękania i parcenia zgrubień – bardzo słaba. Liście krótkie, półwzniesione, idealne do pęczkowania. Okres wegetacji ok. 29-31 dni. Odmiana polecana do uprawy w gruncie w okresie wiosennym oraz pod osłonami nieogrzewanymi w okresie wczesnowiosennym i jesiennym.

11. Tilmor jęczmień jary – zgłaszający i producent: DANKO Hodowla Roślin



Najwyżej plonująca w 2021 r., a w 2022 roku jedną z najwyżej plonujących odmian. Przystosowana do różnych warunków klimatycznych i glebowych. Dobrze znosi suszę. Przeznaczona do mniej intensywnej technologii uprawy. Bardzo dobra odporność na wszystkie badane jednostki chorobowe. Średnio-wczesna, średniej wysokości, bardzo dobra odporność na wyleganie. Ma bardzo grube, ładne ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu. Bardzo dobra zdolność krzewienia.

12. Tributo pszenżyto ozime – zgłaszający i producent: DANKO Hodowla Roślin



Odmiana średnio-późno kłosząca się i średnio wcześnie dojrzewająca. Średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. Wysoka odporność na choroby i zdrowotność . Wysoka zimotrwałość (5,0). Dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie. Wyrównane ziarno o wysokiej zawartości białka. Dobra krzewistość, niskie normy wysiewu. Jest odmianą niewysoką, o srebrzystym kolorze i pięknych długich kłosach.

13. Trofeum - odmiana jęczmienia jarego – zgłaszający i producent: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Odmiana, która obecnie jest jedną z najwyżej i najstabilniej plonujących odmian jęczmienia jarego w Polsce. Wynik ten uzyskany jest dzięki synergicznemu efektowi połączenia ponadprzeciętnej odporności na choroby grzybowe, dobrej odporności na wyleganie, podwyższonej tolerancji na obniżone pH gleby oraz tolerancji na okresowe niedobory wody. Dodatkowym atutem odmiany jest bardzo wysoka gęstość ziarna.