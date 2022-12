Polska Federacja Rolna oraz Spółdzielnia Grup Producentów Rzepaku i Zbóż „Polski Rzepak i Zboża” formalnie dołączyły do grona organizacji rolniczych i branżowych skupionych w Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych. Tym samym Koalicję współtworzy już oficjalnie 11 organizacji reprezentujących wszystkie poszczególne ogniwa łańcucha dostaw biopaliw w Polsce.

- Szczególną rolę w Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych odgrywają organizacje rolnicze, ponieważ bez rodzimych surowców rolnych trudno byłoby mówić o biopaliwach w obecnej skali, jaką udało się nam przez te lata wypracować. Oficjalnie dołączenie Polskiej Federacji Rolnej oraz Spółdzielni Grup „Polski Rzepak i Zboża” do naszej Koalicji jest właściwie symboliczne, ponieważ ściśle współpracujemy od lat, a Prezes Mariusz Olejnik jest jednym z założycieli Koalicji w 2008 roku. Wówczas były to tylko 3 organizacje tj. Krajowa Izba Biopaliw, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku. Dziś jest to silny alians 11 organizacji, co również pokazuje istotność branży dla polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – powiedział Zygmunt Gzyra, przewodniczący PKBiPB, prezes Krajowej Izby Biopaliw.