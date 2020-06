Pomimo opadów, zagrożenie suszą w 9 województwach

W drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2020 roku, IUNG PIB w Puławach potwierdza wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Największy deficyt wody dotyczy województw: wielkopolskie oraz lubuskie.

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Brak dostatecznej ilości opadów jaki wystąpił w kwietniu powoduje, że nadal występuje duży niedobór wody w glebie zwłaszcza na obszarze Polski północno-zachodniej. I głównie tam zagrożenie suszą dalej się utrzymuje.

Jak czytamy w drugim raporcie, średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -75 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 25 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 III-20 V).

- Największy deficyt wody w okresie od 1 kwietnia do 31 maja br. notowano na obszarze Pojezierza: Myśliborskiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego oraz na Równinie Gorzowskiej, wynoszący od -150 do -169 mm. Duże niedobory wody od -120 do -149 mm wystąpiły na Kujawach i w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego. Na dużym obszarze kraju niedobór wody wynosił od -70 do -119 mm – czytamy w komunikacie.

Natomiast najwyższe wartości KBW (najmniejsze niedobory wody) notowano na obszarach Pogórza Karpackiego, Beskidów Zachodnich, Niziny Podlaskiej oraz w południowej części Pojezierza Mazurskiego. Na tych trenach KBW wynosił od -50 do -119 mm.

Susza rolnicza występuje na terenie 9 województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, lubelskiego. Notowana jest w uprawach: zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów owocowych, drzew owocowych.

Dużej poprawie uległy warunki wilgotnościowe w województwach: łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim, śląskim. małopolskim oraz podlaskim, gdzie deficyt wody znacznie zmalał.