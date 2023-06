- Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w tym roku kontynuuje swój fundusz wsparcia przeznaczonego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe dotyczy praw własności intelektualnej (IP). W tegorocznej edycji funduszu dostępne są cztery vouchery dla przedsiębiorców – w tym najciekawszy dla polskich firm i hodowców roślin - kwota 225 EUR na opłatę za zgłoszenie odmiany do CPVO formie online – podaje Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Fundusz MŚP – ochrona własności intelektualnej

Jak przekazuje Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO), w czasie zawirowań gospodarczych wywołanych pandemią COVID-19, Fundusz MŚP jest szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej Unii Europejskiej.

- Fundusz ten to inicjatywa Komisji Europejskiej, zarządzana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), której celem jest zwiększenie odporności MŚP i pomoc w przejściu na technologie bardziej ekologiczne i cyfrowe, co ma kluczowe znaczenie w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym. MŚP mogą zostać wyposażone w narzędzia, których potrzebują, aby funkcjonować w nowej rzeczywistości – podaje CPVO.

Jak zatem działa Fundusz MŚP?

Od 23 stycznia 2023 r. do 8 grudnia 2023 r. fundusz oferuje wsparcie finansowe dla MŚP z krajów UE w postaci bonów (voucherów) na działania związane z ochroną własności intelektualnej. Celem funduszu jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w efektywniejszym zarządzaniu swoimi wartościami intelektualnymi (IP) poprzez zapewnienie wsparcia i lepszego dostępu do finansowania tych zadań.

Jakie korzyści mogą przynieść wspomniane bony dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)?

- Po pierwsze możliwy jest wniosek o tzw. „IP Scan” czyli wsparcie w wysokości do 1350 EUR na porady ekspertów dotyczące strategii własności intelektualnej. Usługa ta ma na celu kompleksową ocenę potrzeb w zakresie własności intelektualnej wnioskującego MŚP, z uwzględnieniem potencjału innowacyjnego jego aktywów niematerialnych i prawnych – informuje Urząd.

Po drugie, ich zdaniem, jest to pierwsza taka inicjatywa, gdzie właściciele odmian roślin uprawnych, mogą wnioskować o bon związany ze Wspólnotową Ochroną Prawną Odmian Roślin w wysokości 225 EUR na opłatę za wniosek zgłoszony w trybie online dotyczący przyznania wspólnotowego wyłącznego prawa do odmiany roślin uprawnych.

Analiza przeprowadzona przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) wykazała znaczący wpływ wspólnotowego systemu ochrony prawnej odmian roślin (CPVR) na gospodarkę UE i środowisko. Wspólne wysiłki EUIPO i CPVO mogą przyczynić się do wzrostu i sukcesu MŚP w dziedzinie ochrony prawnej odmian roślin.

Wsparcie dla hodowców

- Aby zapewnić, że korzyści płynące z Funduszu MŚP dotrą do jak największej liczby uprawnionych jednostek i firm, Fundusz działa na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Małe i średnie przedsiębiorstwa bez doświadczenia w dziedzinie ochrony własności intelektualnej (IP) powinny ubiegać się najpierw o „voucher IP Scan”, a dopiero potem o kolejne. Skuteczność tej inicjatywy jest już widoczna. W 2021 blisko 12 989 MŚP ze wszystkich 27 państw członkowskich wykorzystało łącznie 6,8 mln euro z przewidzianego budżetu. Fundusze te zaowocowały świadczeniem 28 065 usług w pierwszym roku Funduszu MŚP, co świadczy o kluczowej roli we wspieraniu MŚP w tych trudnych czasach – czytamy w komunikacie prasowym.

Jak się okazuje, od czasu uruchomienia inicjatywy w 2021 r. otrzymano wnioski od ponad 35 000 MŚP, a wskaźnik zadowolenia użytkowników wyniósł 94%. W 2022 r. pozytywny wpływ inicjatywy odnotowało 93 proc. MŚP z zarejestrowanymi prawami własności intelektualnej (IP).

W 2023 roku Fundusz przeznaczy na dotacje łącznie 27,1 mln euro.