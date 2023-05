Pierwsze pojawienie się biedronki azjatyckiej w Polsce udokumentowano w 2006 r. od tamtego czasu rozprzestrzeniła się na tereny całego kraju. Jest to gatunek wysoce płodny i poniekąd inwazyjny, jednak bardzo pomocny w walce z mszycami. Czy biedronka azjatycka stanowi zagrożenie dla naszej rodzimej siedmiokropki?

Biedronka azjatycka to owad średniej wielkości, o zmiennym ubarwieniu – często widoczne są owady o barwie żółtej po czerwoną, pokryte czarnymi kropkami. Spotkamy także czarne chrząszcze z kropkami w kolorze czerwonawym. Biedronka azjatycka jest zbliżona wielkością do biedronki siedmiokropki. Możemy ją spotkać w wielu uprawach, bowiem doskonale przystosowała się do warunków naszego kraju. Czy jest szkodliwa? Na to pytanie odpowiedział dr hab. Paweł Bereś, prof. Instytutu Ochrony Roślin – PIB.

Biedronki już są obserwowane na uprawach zbóż. Na plantacji pszenicy ozimej pomagają w walce z mszycami fot.KM

Biedronka pomocnikiem w walce z mszycami

Biedronki są naturalnymi wrogami dla mszyc, którymi głównie się żywią. Dorosły owad zjada od 15 do 65 mszyc dziennie. Czyni ją to rewelacyjnym „mordercą mszyc”, który odgrywa ogromną rolę w przyrodzie.

-Biedronka azjatycka jest efektywniejsza, niż nasze rodzime gatunki. Zresztą po to była ściągnięta do Europy w uprawach pod osłonami. Nikt nie przewidział, że wymknie się spod osłon. Faktycznie, azjatycka lepiej dostosowała się do naszych warunków. Aczkolwiek w koloniach biedronki azjatyckiej występują także nasze rodzime biedronki, choć może nie są tak liczne. Nie jest tak, że ten gatunek całkowicie wypiera nasze rodzime biedronki, ale dominuje w różnych uprawach, zarówno ogrodniczych i rolniczych – wyjaśniał dr hab. Paweł Bereś.

Jak dodawał prof. IOR-PIB, ten gatunek biedronki oprócz zwalczania mszyc, poluje także m.in. na przędziorki w uprawach. W okresie niedoboru mszyc, jest zauważalna na uprawach borówki amerykańskiej, jagody goi, czy dojrzałych winogron. Biedronkę siedmiokropkę również możemy spotkać w takim środowisku.

Gatunek, z którym musimy się oswoić

W Polsce mamy ponad 60 gatunków biedronek i nie warto ich tępić. Azjatycka zadomowiła się na stałe i trzeba nauczyć się korzystać z jej zalet w stosunku do zwalczania mszyc.

-We Francji gatunek ten jest traktowany jako szkodnik, głównie na plantacjach winorośli. Nie chodzi o to, że zjada plon. Jej płynem ustrojowym jest gorzka hemolimfa, więc jeśli trafi przez przypadek np. przy zbiorze winogron do moszczu winnego, to w efekcie nadaje się cały do wyrzucenia – tłumaczył dr Bereś.

Jak przekonywał dr Bereś, biedronka to pomocny owad, nie tylko dla rolników. Chcąc walczyć z gatunkiem biedronki azjatyckiej, często możemy nieświadomie „usuwać” także rodzime gatunki biedronek, które bytują razem w koloniach.