Celem dla Polski jest przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 7% powierzchni użytków rolnych objętych systemem produkcji ekologicznej. fot.Pixabay

Europejski Zielony Ład stanowi główny punkt programu działań politycznych Komisji Europejskiej dla rolnictwa. Jego głównym celem jest osiągnięcie do 2050 roku zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej w Europie, co w pewny sensie ma spełniać produkcja ekologiczna. Jak Polska wpisuje się w tą strategię?

W założeniach EZŁ Komisja Europejska wyznaczyła dla państw członkowskich UE wspólny cel, jakim jest przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 25% powierzchni użytków rolnych na rolnictwo ekologiczne, jednocześnie mając na uwadze różne poziomy produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych w państwach członkowskich.

W „Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021–2030” przedstawiono założenia dla rozwoju produkcji ekologicznej w naszym kraju. Według planu, celem dla Polski jest przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 7% powierzchni użytków rolnych objętych systemem produkcji ekologicznej. Oznacza podwojenie powierzchni użytków rolnych i dążenie do osiągnięcia ponad miliona hektarów tej powierzchni.

Produkcja ekologiczna w liczbach

Według danych publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła z 1,34% w 2018 r. do 1,51% w 2021 r. (z 19207 gospodarstw w 2018 r. do 19986 w 2021 r.).

Stopniowo zwiększył się również areał powierzchni gruntów przeznaczonych pod produkcję ekologiczną. W 2018 r. łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wyniosła 484 676 ha, podczas gdy w 2021 r. – 549 443 ha, co stanowi wzrost z 3,33% (w 2018 r) do 3,74% w 2021 r. W gospodarstwach przeważa produkcja roślinna (ok. 80% gospodarstw), a dominująca jest uprawa zbóż (31%) i roślin pastewnych (23,9%).

Największy udział gospodarstw ekologicznych, występuje w województwach: warmińsko-mazurskim (17,3%) i podlaskim (16,9%), a najniższy w kujawsko-pomorskim (2%), śląskim (0,7%) i opolskim (0,4%).

Wsparcie produkcji ekologicznej

Rozwój produkcji ekologicznej w Polsce, wiąże się z koniecznością wprowadzenia wielu zmian. Jak czytamy w raporcie, przede wszystkim należy wzmocnić wsparcie produkcji ekologicznej i rozwój inicjatyw społeczno-gospodarczych.

Działania ukierunkowane na rozwój, podzielono na pięć głównych obszarów:

I. Transfer wiedzy i umiejętności – działania doradcze, szkoleniowe i informacyjne,

II. Promowanie produkcji ekologicznej – działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne,

III. Innowacje w produkcji ekologicznej,

IV. Wsparcie producentów ekologicznych,

V. Utrzymanie zaufania do systemu produkcji ekologicznej.

Istotnym zagadnieniem jest kwestia finansowa i opłacalność produkcji, dlatego bliżej przyjrzymy się działaniu nr IV.

Dofinansowanie do produkcji ekologicznej

Wsparcie producentów ekologicznych, finansowane będzie w ramach różnych środków finansowych tj.: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2023-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Planowane środki, mają być kierowane do producentów rolnych między innymi na:

1) Działanie: Wsparcie producentów ekologicznych rekompensujące nakłady na ochronę środowiska i poprawę dobrostanu zwierząt

Interwencja Rolnictwo ekologiczne - małe gospodarstwa posiadające nie więcej niż 10 ha powierzchni użytków rolnych i prowadzące uprawy ekologiczne, zamiast płatności zróżnicowanych ze względu na grupę upraw i ich status mogą otrzymać płatność ekologiczną w jednakowej wysokości do każdego hektara UR – niezależnie od grupy upraw. Ponadto, możliwe jest otrzymanie dodatkowej płatności do ha w przypadku posiadania w gospodarstwie obsady zwierząt od 0,5 DJP/ha do 1,5 DJP/ha, tzw. premii za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą.

W odniesieniu do produkcji zwierzęcej, przewidziane jest dofinansowanie w ramach ekoschematu – Dobrostan zwierząt oraz interwencji – Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń. Dopłaty są również przewidziane za Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu i Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej.

2) Działanie: Wsparcie produkcji ekologicznej rekompensujące koszty kontroli

W ramach interwencji Rolnictwo ekologiczne, również przewiduje się możliwość częściowej rekompensaty kosztów kontroli gospodarstwa przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą w ramach systemu kontroli w produkcji ekologicznej. Ubieganie się o zwrot kosztów transakcyjnych jest dobrowolne dla rolników. Wysokość kosztów transakcyjnych dla gospodarstw jest zróżnicowana ze względu na ich wielkość i ze względu na wysokość otrzymanej płatności ekologicznej.

3) Działanie: Wsparcie produkcji ekologicznej podnoszące poziom efektywności ekonomicznej producentów ekologicznych

W przypadku gospodarstw przestawiających się na produkcję ekologiczną, niezbędne jest często dostosowanie gospodarstw do restrykcyjnych wymogów produkcji ekologicznej. Konieczne może być zakupienie nowych maszyn, urządzeń i adaptacja budynków oraz pomieszczeń dla zwierząt, w tym celu potrzebne będzie zapewnienie wsparcia inwestycyjnego. Dotacje dotyczyć będą m.in.: Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność, Rozwój małych gospodarstw, Premie dla młodych rolników.

4) Działanie: Wsparcie integracji branży

Organizacje producentów lub zrzeszenia współpracują z producentami podczas przetwarzania i wprowadzania do obrotu wytworzonych produktów. Wspierane będą działania na rzecz integracji, poprzez możliwości tworzenia grup producentów rolnych w kategorii produkty rolnictwa ekologicznego. Dofinansowanie przewidziane jest m.in. w ramach interwencji: Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych; Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności; Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności, Współpraca Grup Operacyjnych EPI.

5) Działanie: Wsparcie dla producentów ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin

W ramach rozwiązań legislacyjnych zaplanowano możliwość uzyskania dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Przyjęto, że stawki dopłat z tytułu zużycia do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w przypadku materiału siewnego wytworzonego metodami ekologicznymi będą wyższe niż w przypadku materiału konwencjonalnego.